27 matches toutes compétitions, seulement six contre-performances. Depuis le début de la saison, le Borussia Dortmund avait envoyé un message fort en Allemagne mais aussi en Europe. En tête de la Bundesliga et premier du groupe A de la phase de poules de Ligue des Champions, le club allemand était sur un véritable nuage. Mais voilà, depuis quelques jours, Lucien Favre et les Borussen traversent leur première zone de turbulence. Auteur de deux matches nuls en Bundesliga, dont un 3-3 face à Hoffenheim le week-end dernier après avoir mené 3-0, le BvB a également été éliminé de la Coupe d’Allemagne par le Werder Brême (3-3, 3 t.a.b à 4). Et ce mercredi, les Marsupiaux ont subi un lourd revers sur la pelouse de Wembley.

Opposé à Tottenham en huitième de finale aller de Ligue des Champions, le Borussia Dortmund, après une première période intéressante, a sombré au retour des vestiaires, laissant les Spurs marquer trois buts pour enregistrer une défaite inquiétante (0-3). C’est d’ailleurs la première fois depuis janvier-février 2010, époque où Jürgen Klopp était entraîneur, que Dortmund encaisse au moins trois buts sur ses trois derniers matches toutes compétitions confondues. Pire encore, c’est la première fois de son histoire que le BvB prend trois buts en deuxième période dans un match de C1. Une défaite qui commence donc à inquiéter en Allemagne, la presse sportive locale évoquant grandement ce revers ce jeudi.

3 - Dortmund a encaissé au moins 3 buts lors de 3 rencontres consécutives tcc pour la 1ère fois depuis janvier-février 2010. Chute. pic.twitter.com/BEQ3ibFtjk — OptaJean (@OptaJean) February 13, 2019

« Faillite à Wembley »

« Jan-Show au lieu de Sancho ! Vertonghen coule le BVB », pouvait-on alors lire mercredi soir sur Sportbild peu de temps après la défaite, le défenseur belge Jan Vertonghen ayant réalisé une grande performance avec notamment un but et une passe décisive à la clé. Et ce matin, Kicker utilise des mots un peu plus forts. « Faillite à Wembley », titre en effet le journal allemand. Et dans son article du jour, intitulé « première crise à Dortmund : plus qu’un coup dur », Kicker explique qu’il faudrait désormais un miracle pour que le leader de la Bundesliga renverse la situation et accède en effet aux quarts de finale. Mais de son côté, Lucien Favre refuse de paniquer. Interrogé sur cette mauvaise passe, l’ancien technicien de l’OGC Nice a tenu à rester positif.

« Je ne suis pas inquiet. Il y a des périodes où c’est difficile et ça ne se passe pas bien. Le point pris à Francfort était correct, et le 3-3 après avoir mené 3-0 contre Hoffenheim, ça fait aussi partie du football. Nous devons analyser tout cela et travailler encore plus pour éviter les erreurs et les corriger », a lâché l’entraîneur âgé de 61 ans, arrivé à la tête du Borussia Dortmund cet été. Reste désormais à savoir si les Borussen vont réussir à mettre fin à cette mauvaise série. Avant le match retour face aux Spurs au Signal Iduna Park, Lucien Favre et ses hommes vont se déplacer à Nuremberg (18 février) et Augsbourg (1er mars), mais également recevoir le Bayer Leverkusen (24 février). Trois matches importants pour garder la tête de la Bundesliga et faire le plein de confiance avant un match retour qui promet déjà.