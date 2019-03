Il n’y en a pas beaucoup comme lui. La veille du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre l’Atlético de Madrid, Cristiano Ronaldo promettait la remontada de la Vieille Dame et une prestation de grands soirs pour sa part. Dans un monde du football où certains adorent faire de bons mots ou lâcher des punchlines surtout pour faire le buzz, CR7, lui, a joint les actes à la parole. Dans un Allianz Stadium chauffé à blanc, le champion d’Europe 2016 a donc réussi l’incroyable exploit avec ses partenaires de renverser les Colchoneros. Battus 2 buts à 0 à l’aller, au Wanda Metropolitano, les Bianconeri ont signé la troisième folle remontée de ces huitièmes de finale (après l’Ajax Amsterdam et Manchester United) d’une compétition devenue la Ligue des Remontadas.

Un 3-0 signé grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo. Un message fort de la part du Lusitanien, mais aussi la justification parfaite du choix de la Juve d’investir 100 M€ sur CR7 l’été dernier. La star est venue dans le Piémont pour aider les Turinois à gagner enfin une Ligue des Champions qui les fuit depuis 1996. Logiquement désigné homme du match, Ronaldo ne s’est pas privé pour afficher son bonheur. Sans surprise, d’autant que son exploit coïncide avec la fin de règne européen du Real Madrid. En clair, la Casa Blanca semblait avoir plus besoin de CR7 que l’inverse pour briller sur la scène européenne.

Même Guardiola s’emballe pour CR7

Ce matin, à la lecture des différents médias, il n’est donc pas surprenant de voir les éloges se succéder pour le numéro 7 de la Juve. « Cristiano Ronaldo ? Il en a gagné cinq Ligue des Champions, il peut encore en gagner, il a démontré qu’il était le plus grand tout simplement », a déclaré son coéquipier Blaise Matuidi. Entraîneur vaincu, Diego Simeone, lui, n’a pas été surpris par CR7. « Cristiano est l’un des meilleurs joueurs du monde, c’est normal qu’il se distingue dans des matches comme celui-ci. » El Cholo se rappelle sans doute des multiples prestations XXL du Lusitanien avec le Real Madrid en Liga. Transparent hier soir, Antoine Griezmann a lui aussi fait dans la sobriété. « C’est un grand joueur. A l’aller, il n’a pas eu d’occasions. Au retour, il en a eu trois, les trois sont allées au fond (des filets) ».

Ancien coéquipier de Ronaldo à Manchester United, Rio Ferdinand s’est montré bien plus enthousiaste. « C’est un dieu vivant du football. C’est incroyable ce qu’il fait. En Ligue des Champions, il a tous les records », a-t-il indiqué sur BT Sports. Mais le plus bel hommage est peut-être venu de la part d’un entraîneur qui a été l’un des spectateurs privilégiés des performances de CR7 en Liga et de sa bataille à distance avec Lionel Messi : Pep Guardiola. « Regardez la Juventus. Vous avez vu ce soir la star du jour, Cristiano Ronaldo. Des joueurs comme ça sont là pour gagner la Ligue des Champions. Il avait toute la pression sur les épaules et il a marqué trois buts à l’Atlético pour qualifier son équipe en quart de finale. c’est ce genre de joueur et d’équipe que vous devez affronter. » Mais il y a fort à parier pour que le coach des Citizens espère ne pas tomber sur la Juve au tour suivant.