Le Paris SG a hérité, lundi, de Manchester United lors du tirage au sort des 8es de finale de Ligue des Champions. Depuis, les Red Devils ont déjà connu un profond bouleversement puisqu’ils ont limogé José Mourinho ce mardi. Un changement qui aura forcément des conséquences pour les pensionnaires d’Old Trafford mais aussi les champions de France en titre dans leur préparation de ce rendez-vous très important de la saison.

Interrogé au sortir de la qualification pour les quarts de finale de Coupe de la Ligue obtenue sur la pelouse d’Orléans mardi soir (1-2), Marquinhos a expliqué que le PSG partait un peu dans l’inconnu et qu’il fallait patienter pour en savoir davantage sur le nouveau visage des Mancuniens. « On verra, on verra. En deux mois, beaucoup de choses peuvent se passer. On va voir l’entraîneur qui va arriver là-bas, sa philosophie, sa manière de jouer. Après, on va bien étudier ça pour faire deux gros matches », a confié le défenseur central brésilien.

MU plus dangereux sans Mourinho ?

Le son de cloche est similaire pour son compatriote Thiago Silva. Le capitaine parisien se méfie du réveil de la bête blessée et touchée dans son orgueil. « United, c’est toujours une équipe dangereuse. Même avec Mourinho, je crois qu’il pouvait faire mieux. Mais, à chaque fois qu’il y a un changement de coach, la motivation des joueurs est très élevée. Ils vont vouloir bien jouer, gagner des matches. Il nous reste encore deux mois pour nous préparer. Ils vont nous poser beaucoup de difficultés. Si on veut passer en quarts de finale, on doit bien se préparer, pour bien jouer lors des deux matches », a glissé o Monstro avant d’insister.

« Beaucoup de gens pensent que MU est un bon tirage. Mais ça reste une bonne équipe, une très bonne équipe, qui a une histoire dans le foot et, à un moment donné, ils vont s’en sortir parce que ce sont des grands joueurs, des joueurs d’expérience. Avec le changement de coach, ils vont essayer de pousser encore plus. Sinon, le club et les dirigeants leur diront que c’était de leur faute et pas celle de Mourinho », a-t-il conclu, assurant que le PSG serait « motivé et prêt » pour ces deux chocs. On a déjà hâte d’y être !