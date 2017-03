Ce fut dur, laborieux, mais l’essentiel est là. En remportant son match de championnat contre Nancy, le Paris Saint-Germain s’est évité un couac avant son déplacement à Barcelone. A quatre jours du choc retour face à la bande de Luis Enrique, les Franciliens peuvent donc préparer ce match l’esprit libéré, même si tout n’est pas tout à fait rose. La raison ? L’incertitude planant toujours sur la présence de certains cadres de l’équipe en Catalogne. « Aujourd’hui, Motta, Rabiot et Di Maria sont blessés. Je en sais pas comment ça va progresser. Et pour les joueurs qui ont joué aujourd’hui (hier, ndlr), je ne sais pas comment ils vont être durant les quatre prochains jours », a ainsi déclaré Unai Emery en conférence de presse.

Si l’infirmerie parisienne sera donc à surveiller du coin de l’œil, l’état physique de ses troupes n’ébranle pas pour autant la confiance du coach espagnol qui s’attend tout de même à vivre l’enfer au Camp Nou. « J’ai confiance. Ma confiance est la même que celle avant le match aller. Je reconnais que les 90 minutes là-bas seront très dures, très difficiles. On va bien se préparer. L’équipe est très motivée, concentrée et a conscience que nous avons besoin de cette continuité. Mais tout en faisant attention aux choses que nous devons améliorer pour être très forts durant toute la compétition. »

Le PSG ne fanfaronne pas

Méfiant face à la réaction d’orgueil d’une équipe de stars blessées, Paris peut-il également craindre un Barça davantage motivé depuis l’annonce du départ de son entraîneur Luis Enrique ? Pas pour Emery. « Peut-être qu’ils seront plus dangereux, mais l’idée c’est de ne pas changer notre jeu. Après le résultat de l’aller, le match retour est difficile. Il (Luis Enrique, ndlr) a besoin de travailler pour surmonter ça, et il en a la capacité. Il a des joueurs qui sont habitués à jouer des matches difficiles. C’est pour ça que nous avons besoin de bien nous préparer, penser que ce seront 90 minutes difficiles. C’est un match pour profiter, c’est un beau match pour nos supporters et le club. Nous voulons jouer cet match et profiter. »

Une chose est sûre : si le 4-0 de l’aller offre aux Parisiens une incroyable marge de manœuvre, le vestiaire rouge-et-bleu ne compte pas débarquer au Camp Nou la fleur au fusil, s’imaginant déjà en quart de finale. « Rien n’est acquis. Le Barça a souvent gagné par plus de quatre buts donc nous devons rester attentifs et sereins. Le but c’est de marquer un but pour augmenter notre avance », a ainsi indiqué Javier Pastore en zone mixte. Entre un Barça revanchard et un Paris Saint-Germain qui se veut appliqué, ce huitième de finale retour s’annonce corsé !