Fiasco. Ce mot revient en une de Monaco Matin et L’Équipe pour évoquer la terrible campagne européenne de l’AS Monaco, désormais éliminée de toutes compétitions continentales après sa gifle reçue à domicile face au RB Leipzig (1-4, 5e journée de Ligue des Champions). Une « déroute » (Le Parisien) et des « adieux pathétiques » (L’Équipe) pour les hommes de Leonardo Jardim, demi-finalistes malheureux la saison passée. Un camouflet que le technicien portugais a tenté d’expliquer en conférence de presse d’après-match.

« C’est comme ça, Monaco n’était pas au niveau cette année. (...) On finit avec trois défaites à la maison, on a besoin de construire une équipe plus forte pour l’année prochaine. Les dirigeants savent que ça arrive, ce sont des cycles de club. (...) Il faut respecter les cycles d’évolution des joueurs. Peut-être que s’il y a une progression, on arrivera mieux préparés la saison prochaine », a confié le coach, comme si les déboires européens de son équipe avaient été prévus par le staff et le board.

Vasilyev et Jardim ne s’affolent pas

Un discours étonnant mais finalement logique au regard de la politique sportive du club du Rocher cet été (six départs majeurs au moins). Le vice-président de l’ASM Vadim Vasilyev a lui aussi demandé de la clémence et du temps pour juger cette équipe, même s’il n’a pas aimé l’état d’esprit. « Il y a des cycles dans notre projet, mais on attendait plus et on est déçus, mais je suis sûr que cette équipe a de la qualité, avec un autre état d’esprit, elle peut réussir de belles choses », a-t-il indiqué.

Pas franchement étonnés, les deux hommes forts de l’écurie princière ne s’affolent donc pas. Seulement, le visage affiché par leurs joueurs, et notamment le Brésilien Jemerson complètement dépassé face aux Allemands, est inquiétant. Alors que se profile à l’horizon un choc dimanche contre le Paris SG (14e journée de Ligue 1), Monaco se retrouve dos au mur. Une fois encore, Jardim et l’ASM vont devoir se réinventer pour repartir de l’avant. Le modèle monégasque est à ce prix...