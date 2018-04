Le Real Madrid n’est pas passé loin de la catastrophe ce soir avec cette défaite 3-1 face à la Juventus. Sans ce but de Cristiano Ronaldo, sur un penalty qui va énormément faire parler dans les prochains jours, les deux équipes se seraient dirigées vers les prolongations. Quoi qu’il en soit, la Juventus a été bien supérieure aux Merengues sur cette rencontre. Après le match, Zinedine Zidane est revenu sur la prestation de ses troupes.

« Je suis content, on méritait de passer après les 180 minutes. On a eu beaucoup d’occasions, c’était difficile de ne pas marquer, mais c’est le football. On a fait un grand match là-bas, aujourd’hui c’était l’inverse, c’est comme ça. On a eu des occasions, mais ça ne voulait pas rentrer. Nous avons souffert et fait quelques erreurs, leur tactique était parfaite. Il fallait rectifier à la pause », a d’abord lancé le Français.

Zidane évite la polémique sur l’arbitre

C’est donc pour ces raisons qu’il a réalisé deux changements à la pause : entrées de Marco Asensio et Lucas Vazquez en lieu et place de Gareth Bale et Casemiro. Des changements qui ont fait du bien au Real Madrid. « Lucas et Asensio nous ont donné un peu plus d’énergie. Bale et Casemiro n’étaient pas coupables (de la mauvaise première période, NDLR). Lucas, Asensio puis Kovacic nous ont donné un peu plus de tranquillité », a confié Zidane.

Et forcément, il a été interrogé sur la polémique liée au penalty accordé en toute fin de match. Mais il a sans surprise préféré botter en touche : « je n’ai pas vu l’action, on m’a dit qu’il y avait bien penalty ». Zinedine Zidane et ses hommes vont maintenant tenter d’entrer encore un peu plus dans l’histoire en remportant une troisième Ligue des Champions de rang...