Les champions sont connus, les classement figés dans les grands championnats (hormis en Italie où la seconde place est lorgnée par l’AS Roma et Naples). Il est donc déjà possible d’anticiper la constitution des différents pots pour le tirage de la phase de poule de la Ligue des Champions. Evidemment, il y aura les tours préliminaires et les barrages qui pourront réserver des surprises et chambouler les pots 3 ou 4.

Rappelons qu’hormis le pot 1, qui recueille les différents champions de l’exercice précédent (Monaco sera donc dans le pot 1), c’est le coefficient UEFA qui entre en jeu pour déterminer la position des équipes dans les chapeaux. Le succès de Manchester United en Ligue Europa permet aux Red Devils d’intégrer le chapeau 2, alors qu’une qualification pour la Ligue des Champions via le championnat l’aurait placé dans le pot 3.

Si Séville se qualifie pour la phase de groupes après les barrages (les Andalous ont fini 4e de la Liga), il sera intégré au pot 2. Dans le cas contraire, c’est Naples qui hériterait de cette position avantageuse. Une chose est certaine, si Monaco est relativement protégé en incorporant le premier pot, le PSG, et éventuellement Nice en cas de qualification, pourraient hériter de groupes sacrément relevés (exemple : Real Madrid, PSG, Liverpool, AS Roma).

Composition probable des chapeaux de la Ligue des Champions :

Pot 1 : Real Madrid, Bayern Munich, Juventus, Benfica, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Monaco, Spartak Moscow

Pot 2 : Barcelone, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Seville/Naples/Tottenham, Manchester City, FC Porto, Manchester United

Pot 3 : Naples*, Tottenham, FC Basel, Dynamo Kiev*, Ajax*, Olympiakos*, Anderlecht, Liverpool*

Pot 4 : tous les autres clubs qualifiés, dont pourraient faire partie la Roma*, RB Leipzig, Celtic Glasgow, Nice* et Feyenoord

*en cas de qualification