Outre la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Club Brugge, d’autres rencontres de la quatrième journée de la Ligue des Champions se jouaient ce mercredi soir. La confrontation, au Santiago Bernabéu, entre le Real Madrid et Galatasaray, était scrutée pour plusieurs raisons. La première est que les Madrilènes ont du mal depuis le début de la saison et la seconde est que Karim Benzema, en marquant un but ce mercredi soir, égalerait le nombre de buts marqués sous le maillot du Real Madrid d’Alfredo Di Stefano, qui en compte 49.

Inutile de dire donc que la Casa Blanca a démarré tambour battant sa rencontre. Les hommes de Zinedine Zidane ont fait le trou dès le premier quart d’heure de jeu avec trois réalisations. Les deux premières étaient de Rodrygo (4e et 7e) et ensuite, Sergio Ramos marquait un penalty (14e) pour une faute de Steven N’Zonzi sur Toni Kroos. Porté par un joli duo au milieu de terrain composé de Kroos et de Casemiro, qui sert à la construction, les Madrilènes se régalaient et pouvaient imposer leur tempo. En face, on avait bien du mal à créer quoi que ce soit. Avant la pause, Casemiro aurait pu aggraver la marque, mais son but a été refusé pour un hors-jeu. Finalement, l’honneur allait revenir à Karim Benzema ! Le Français propulsait une offrande de Rodrygo (4-0, 45e).

En seconde période, le Galatasaray tentait de revenir en faisant un peu tourner le ballon sans pour autant se montrer dangereux. C’était même les Espagnols qui se montraient une nouvelle fois dangereux par l’intermédiaire de Karim Benzema. Le Français jouait avec son compatriote Ferland Mendy, mais voyait Ryan Donk revenir de nulle part et l’empêcher de marquer un doublé (56e). Plus de dix minutes plus tard, les hommes de Zidane se procuraient deux occasions coup sur coup. Toni Kroos envoyait une praline, mais tombait sur Muslera avant que Benzema, qui avait suivi, ne tombe sur Luyindama (67e). En toute fin de rencontre, Karim Benzema s’offrait un joli doublé (5-0, 81e) et Rodrygo un triplé (6-0, 90e +3), offrant donc une superbe victoire à Zinedine Zidane.

Son se rétablit après la blessure de Gomes

Dans les autres rencontres de la soirée, Manchester City a vécu une soirée très étrange. Si Raheem Sterling a ouvert rapidement la marque (0-1, 7e), Gabriel Jesus a raté un penalty en toute fin de première période (43e). Ederson, blessé, laissait sa place à Bravo (45e) avant que Pasalic n’égalise (1-1, 46e). Sauf que ça ne s’est pas arrêté là puisque Bravo a écopé d’un carton rouge en fin de rencontre, laissant Kyle Walker, habituel latéral droit, prendre place dans les buts (81e). Le Dinamo Zagreb et le Shakhtar Donestk ont fait match nul trois buts à trois. Alan ouvrait la marque (0-1, 13e) avant que Petkovic n’égalise (1-1, 25e). En seconde période, Moro (74e) et Marlos (79e) prenaient un rouge chacun avant qu’Ivanusec (84e) ne donne l’avantage aux Croates et qu’Ademi n’offre de l’air aux siens (3-1, 89e). Toutefois, Junior Moraes (3-2, 90e+3) et Tete sur penalty (3-3, 90e+7) offraient une fin de match forte en sensations à leurs supporters.

Tottenham s’est régalé en Serbie contre l’Étoile Rouge de Belgrade. Les Spurs se sont imposés sur le score de quatre buts à zéro. Si Lo Celso a ouvert la marque (0-1, 34e), Son, impliqué dans la terrible blessure d’André Gomes ce week-end, s’est offert un doublé en moins de cinq minutes (57e, 61e). En fin de rencontre, Christian Eriksen, entré en jeu, a trouvé à son tour le chemin des filets (0-4, 85e). Le Bayer Leverkusen s’est imposé sur le score de deux buts à un contre l’Atlético Madrid grâce à Thomas Partey contre son camp (1-0, 41e) puis par l’inévitable Kevin Volland (2-0, 55e). Alvaro Morata, en grande forme, a sauvé l’honneur au bout du bout (2-1, 90e +4).

Les résultats de la soirée :

Atalanta 1-1 Manchester City : Pasalic (49e) pour l’Atalanta ; Sterling (7e) pour City

Dinamo Zagreb 3-3 Shakhtar Donestk : Petkovic (25e), Ivanusec (84e), Ademi (89e) pour Zagreb ; Alan (13e), Moraes (90e +3), Tete (90e +7, sp) pour Donestk

Étoile Rouge de Belgrade 0-4 Tottenham : Lo Celso (34e), Son (57e, 61e), Eriksen (85e)

Leverkusen 2-1 Atlético Madrid : Thomas (CSC, 41e), Volland (55e) pour Leverkusen ; Morata (90e +4) pour l’Atlético

PSG 1-0 Club Brugge : Icardi (22e)

Real Madrid 6-0 Galatasaray : Rodrygo (4e, 7e, 90e +3), Ramos (14e), Benzema (45e, 81e)