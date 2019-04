« Man of the match » pour le Daily Mirror, « des mains sûres tout le long du match » pour le Guardian, des 7 et des 8 dans les notes attribuées par nos confrères anglais. Hugo Lloris sera sûrement ravi de lire la presse britannique ce mercredi matin, après son excellente prestation face à Manchester City en quart de finale aller de la Ligue des Champions (nos notes du match à retrouver ici). Il faut dire qu’en détournant le penalty tiré par Sergio Agüero dès la 13e minute de la rencontre, il a permis à Tottenham de rester en vie et de croire en un scénario positif, qui s’est enclenché en fin de match avec le but de Son.

Lloris s’est surtout racheté, avec cette performance XXL, de ses quelques récentes boulettes (la dernière en date face à Liverpool). « Ses erreurs majeures plus tôt dans la saison sont oubliées après son arrêt brillant sur le penalty », écrit ainsi le Daily Mail au sujet du capitaine de l’équipe de France, précieux tout au long du match et très concentré, à l’image d’une intervention peu orthodoxe au pied devant David Silva en seconde période. Interrogé en zone mixte à l’issue de la rencontre, Lloris est lui-même revenu sur ses précédentes erreurs.

« Dans une saison, il y a des hauts et des bas, il faut faire avec. Je ne fais pas vraiment attention à ce que les gens disent. Je me concentre juste sur mon travail et je pense que j’ai fait preuve de beaucoup d’investissement envers mon club, envers mes coéquipiers... Bien sûr, personne n’est parfait, on peut faire des erreurs, et la meilleure chose, c’est votre réaction. Ce n’est pas une réponse à ce genre de personnes, je fais ça pour moi, pour mes coéquipiers, pour mon club, pour ma famille. Tout le monde a le droit de donner son avis, d’analyser, d’essayer d’analyser, mais comme je l’ai dit, la meilleure réponse est sur le terrain. » Il n’est pas le seul Français à avoir brillé avec les Spurs mardi soir.

Sissoko, le mur du milieu

Moussa Sissoko a également livré un match dantesque, où sa puissance et ses sorties de balle ont énormément soulagé ses partenaires, qui ont souvent eu du mal à échapper au pressing mancunien. « Une pression constante qui fait de lui l’un des joueurs les plus importants des Spurs dans ce genre de match », salue Skysports, qui lui attribue la note de 7. « Des tacles robustes. Il n’a pas reculé d’un pouce sous la pression », note de son côté le Daily Mirror, tout aussi emballé par la prestation du Français, qui récolte comme Lloris une majorité de 7 et de 8 dans la presse britannique. Une belle revanche pour l’ancien Toulousain dont le début d’aventure avec Tottenham s’était avéré compliqué.

Après une saison et demie passée dans la peau d’un remplaçant, il s’est totalement imposé cette saison, glanant une place de titulaire au cours du mois d’octobre dernier. Depuis il enchaîne les rencontres, a engrangé de la confiance et est devenu un rouage essentiel de la formation entraînée par Mauricio Pochettino. Personne ne s’étonne donc de sa grosse performance du soir, où il a ressemblé à un mur pour les milieux de Manchester City. Reste à confirmer cela lors du match retour la semaine prochaine.