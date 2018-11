Une première européenne pour Santiago Solari en tant qu’entraîneur du Real Madrid. Après un premier succès en Copa del Rey contre Melilla (0-4) et une victoire face à Valladolid en Liga (2-0), le technicien espagnol effectuait ses premiers pas sur la scène européenne avec les Merengues avec un match contre le Viktoria Plzen en République tchèque. Solari alignait ainsi un 4-3-3 avec notamment Courtois dans le but ou encore Benzema à la pointe de l’attaque, épaulé par Bale et Lucas Vazquez. Et rapidement sur la pelouse de la Doosan Arena, l’attaquant français s’illustrait puisqu’après une barre transversale pour les locaux, il ouvrait la marque. Après un petit festival dans la surface adverse, KB9 ajustait le portier adverse d’un plat du pied (21e, 0-1), mais le show madrilène ne faisait que commencer. Sur l’action suivante, Casemiro doublait la mise en reprenant de la tête un corner de Kroos (23e, 0-2). Finalement, Karim Benzema s’offrait un doublé avant la pause. Après avoir inscrit son 200e but sous les couleurs du Real, l’ancien Lyonnais marquait cette fois-ci de la tête sur un service de Bale (37e, 0-3).

Et juste derrière, il fallait prendre les mêmes mais inverser les rôles, car le joueur de 30 ans servait ensuite l’ailier gallois qui fusillait Hruska (40e, 0-4). Au terme d’une première période à sens unique, le Real Madrid rentrait donc aux vestiaires avec quatre buts d’avance. En deuxième période, les champions d’Europe en titre continuaient leur travail mais ne se procuraient plus de réelles occasions. À l’heure de jeu, Santiago Solari décidait de remplacer Karim Benzema par Vinicius Jr (62e). Un choix payant puisque cinq minutes plus tard, le club espagnol trouvait une nouvelle fois la faille. L’ailier brésilien amorçait la contre-attaque et servait Kroos sur la gauche, qui ajustait Hruska d’un ballon piqué (67e, 0-5). En totale démonstration, les hommes de Santiago Solari géraient la fin de match et dominait Plzen sur ce score de 5-0. un véritable festival offensif qui permet au Real de revenir à hauteur de l’AS Roma dans la poule G (9 pts).

MU renversant !

Une victoire pour une qualification et une première place définitive. Après le succès de Valence sur sa pelouse face aux Youngs Boys de Berne (3-1), la Juventus avait quant à elle l’occasion d’obtenir son billet pour la phase finale de cette Ligue des Champions en cas de succès contre Manchester United. En plus de cette qualification, les Bianconeri pouvaient s’assurer la première place du groupe H. Deux semaines après le succès à Old Trafford (1-0), Massimiliano Allegri alignait quasiment la même équipe mais avec De Sciglio et Khedira titulaires. Côté mancunien, José Mourinho conservait son 4-2-3-1 mais titularisait d’entrée Herrera, Lingard et Sanchez par rapport au match aller. Pogba était lui aussi titulaire pour son retour à Turin. Rapidement dans cette rencontre, les Red Devils prenaient possession du ballon mais les Bianconerit étaient bien placés. Cristiano Ronaldo armait d’ailleurs la première frappe que Smalling repoussait (5e). Petit à petit, les locaux prenaient le dessus et Bentancur tentait lui aussi sa chance, sans succès (10e), alors que CR7 essayait encore une fois de tromper la vigilance de De Gea (16e). Avant la pause, les joueurs de Massimiliano Allegri poussaient. Après un premier arrêt sur une frappe de Khedira (31e), De Gea s’imposait encore une fois, sur un centre de Cuadrado dévié par Matic (34e). Le portier espagnol était ensuite sauvé par son poteau sur une nouvelle frappe du joueur allemand de la Juve (35e). Malgré une première période totalement dominée, les locaux regagnaient les vestiaires sur ce score nul et vierge.

Il fallait attendre le début de la seconde période pour voir la première occasion mancunienne signée Martial, mais l’attaquant français manquait le cadre de peu (49e). La réponse turinoise intervenait sur l’action suivante car Dybala trouvait la barre transversale sur une frappe enroulée (50e), mais les Bianconeri étaient ensuite récompensés. Pjanic réalisait en effet une superbe ouverture vers Cristiano Ronaldo. L’international portugais ne se posait lui aucune question et plaçait une magnifique de reprise de volée pour ouvrir la marque (65e, 1-0). Impuissant sur ce but, De Gea se rachetait en sortant une tentative de Pjanic (67e). Mais la fin de rencontre était totalement dingue sur la pelouse de la Juventus Stadium ! Pour une faute de Matuidi sur Pogba, MU obtenait un coup-franc très intéressant. Mata s’en chargeait et marquait directement d’une belle frappe enroulée du gauche (86e, 1-1). Et finalement, le club anglais prenait même l’avantage. Young enroulait un coup-franc lointain depuis le couloir gauche. Le ballon passait devant tout le monde et Pogba était présent pour tenter de pousser le cuir au fond des filets. Bonucci marquait finalement contre son camp (90e, 1-2). MU renversait donc la Juve et s’imposait 2-1. Un résultat qui relance totalement ce groupe H !

Manchester City s’amuse, Lewandowski porte le Bayern

Dans l’autre rencontre du F, celui de l’Olympique Lyonnais qui a fait nul contre Hoffenheim (2-2), Manchester City accueillait le Shakhtar Donetsk sur sa pelouse de l’Etihad Stadium. Le leader de la Premier League, qui s’était imposé 3-0 en Ukraine, faisait rapidement la différence avant le quart d’heure de jeu. Servi par Mahrez, auteur d’un petit numéro côté droit, David Silva envoyait le ballon au fond des filets (13e, 1-0). Quelques minutes plus tard, les Citizens se mettaient à l’abri. Pour un penalty imaginaire pour une soi-disant faute sur Sterling, Gabriel Jesus réalisait le break (24e, 2-0). Au retour des vestiaires, les troupes de Pep Guardiola ne tardaient pas pour enfoncer le clou. Pas attaqué, Sterling s’avançait et envoyait une magnifique frappe dans la lucarne (49e, 3-0). Gabriel Jesus marquait ensuite un doublé avec un nouveau but sur penalty (72e, 4-0), avant que Mahrez n’enfonce la formation ukrainienne (84e, 5-0). Gabriel Jesus terminait même sur un triplé (90e+2, 6-0). Largement au-dessus, les champions d’Angleterre s’imposaient donc 6-0 et conservaient leur première place de cette poule F, avec trois points d’avance sur l’OL (9 pts contre 6).

Dans les autres rencontres de la soirée, le Bayern Munich était opposé à l’AEK Athènes à l’Allianz Arena. Dominateurs, les Bavarois prenaient le dessus sur un penalty, sifflé pour un tirage de maillot. Opposé à Barkas, Lewandowski se faisait justice et ne tremblait pas pour transformer ce penalty (31e, 1-0). Le buteur polonais doublait même la mise dans le deuxième acte en profitant d’un mauvais renvoi de la défense adverse pour marquer d’une frappe du droit (71e, 2-0). Le Bayern doublait donc l’Ajax en haut du groupe E pour prendre la tête avec deux points d’avance (10 contre 8). De leur côté, le Benfica Lisbonne et l’Ajax Amsterdam croisaient le fer au stade de Luz. Les locaux démarraient bien cette rencontre puisque Jonas débloquait la situation avant la demi-heure de jeu (29e, 1-0). Après la pause, Tadic égalisait pour l’équipe hollandaise (61e, 1-1). Au final, les deux formations se quittaient dos à dos.

Les résultats de la soirée :

Groupe E

Benfica Lisbonne 1-1 Ajax Amsterdam : Jonas (29e) ; Tadic (61e)

Bayern Munich 2-0 AEK Athènes : Lewandowski (30e s.p, 71e)

Groupe F

Manchester City 6-0 Shakhtar Donetsk : David Silva (13e), Gabriel Jesus (24e s.p, 72e s.p, 90e+2), Sterling (49e)

Olympique Lyonnais 2-2 Hoffenheim : Fekir (19e), Ndombele (28e) ; Kramaric (65e), Kaderabek (90e+2)

Groupe G

Viktoria Plzen 0-5 Real Madrid : Benzema (21e, 37e), Casemiro (23e), Bale (40e), Kroos (67e)

Groupe H

Juventus 1-2 Manchester United : Cristiano Ronaldo (65e) ; Mata (86e), Bonucci (90e, csc)