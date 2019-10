C’est ce qui s’appelle un gros couac. Laminé sur la pelouse du Parc des Princes par le Paris Saint-Germain (3-0) lors de la 1ère journée de la phase de poules de Ligue des Champions, le Real Madrid avait à coeur de se racheter devant le public du Bernabéu face au Club Bruges. Une équipe belge loin d’être un épouvantail de la scène européenne. Pourtant, les Merengues ont évité de peu une nouvelle humiliation européenne en réussissant à arracher le point du nul en fin de match (2-2). Un résultat qui met Zinedine Zidane davantage sous pression. Mais pas seulement.

Toujours attendu au tournant par les observateurs madrilènes, Eden Hazard a encore rendu une pâle copie hier soir. Depuis qu’il a rejoint la Casa Blanca pour 100 M€, le Belge est d’ailleurs toujours en panne sèche de but et de passe décisive. Un constat qui commence de plus en plus à faire jaser dans la capitale espagnole, même si Casemiro est venu à la rescousse hier soir en zone mixte. « Nous connaissons Hazard, c’est un super joueur, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. C’est vrai que nous attendons tous beaucoup d’Hazard. Il essaye, il travaille dur pour essayer d’être meilleur et atteindre le bon rythme pour le Real Madrid. Il va progresser match après match ». Cependant, pas sûr que ces mots suffisent. Critiqué ce matin par la presse madrilène pour son absence d’efficacité, Hazard risque de faire encore plus parler après ses déclarations d’après-match à la télévision belge.

« Si j’avais marqué un but à la dernière minute, tout le monde allait dire que j’ai fait un grand match »

« Pour nous, c’est dommage. On l’avait pris au sérieux (le match). On voulait gagner parce qu’on avait perdu le premier match. Maintenant, quand on regarde la physionomie du match, ce qu’on a montré en deuxième période, c’est bien. A 2-0, on aurait pu baisser les bras, mais le Real ne baisse jamais les bras. Ça montre qu’on a du caractère. Maintenant, il y a toujours des petites choses à améliorer. On s’est créé pas mal d’occasions, on en a raté pas mal. Bruges a joué aussi un très bon match. A nous de faire mieux. On savait, parce que le coach avait prévu tout ce qu’ils ont fait pendant le match. Ce n’est pas une équipe qui joue spécialement bien au ballon, mais ils sont costauds. Devant, il y en a deux qui vont vite. Ils nous ont fait mal comme ça ».

Visiblement satisfait de la réaction d’orgueil de son équipe, Hazard a ensuite évoqué sa situation personnelle. L’occasion pour le Diable rouge d’expliquer qu’il n’est pas plus inquiet que ça. « Je me suis bien senti aujourd’hui, mais je n’ai pas marqué et je n’ai pas fait de passe. Les gens ne vont retenir que ça. J’essaie d’apporter. Je pense que j’ai fait de bonnes choses et d’autres moins bonnes, comme le reste de l’équipe. Il manque juste un but, une passe. Si j’avais marqué un but à la dernière minute, tout le monde allait dire que j’ai fait un grand match. Il faut être décisif pour le club. les gens attendent ça de moi. A moi de faire mieux. » Personne ne lui dire le contraire.

