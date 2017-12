Outre la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich à l’Allianz Arena, se jouaient ce soir d’autres rencontres comptant pour la dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Et il faut dire que dans le groupe de Chelsea, l’enjeu était de taille puisque l’Atlético de Madrid et l’AS Roma se disputaient, à distance, la dernière place qualificative pour les huitièmes de finale de la C1. Ainsi, les Romains, avec un point d’avance sur les Madrilènes recevaient Qarabag au Stadio Olimpico et les Colchoneros se déplaçaient chez le leader de cette poule, les Blues d’Antonio Conte.

Dans ce premier acte, ce sont plutôt les locaux qui ont dominé. Malgré une belle tentative de Torres bien détournée d’entrée par Courtois (4e), c’est bien Chelsea qui allait se procurer les plus belles occasions. En effet, après un joli rush dont il a le secret, Eden Hazard servait à l’entrée de la surface Alvaro Morata. L’Espagnol pivotait sur lui-même et envoyait une frappe enroulée qui passait de très peu à côté de la lucarne d’Oblak (16e). Mais l’ancien du Real Madrid de la ressource et n’a pas laissé tomber par une reprise (22e) ou sur une frappe (24e), trouvant Oblak à chaque fois en travers de sa route. Mais décidément, le portier des Matelassiers était l’homme de cette première période puisqu’il sortait une nouvelle tentative des Anglais venant cette fois de Zappacosta (36e). À la pause, le score était nul et vierge et l’Atlético qualifié en 16es de finale de la Ligue Europa.

L’AS Roma et la Juve en huitièmes

Au retour des vestiaires, Chelsea n’allait pas être payé, mais l’Atlético si ! Griezmann, sur un coup franc, trouvait les gants de Courtois (48e) et Felipe Luis le poteau du portier belge (54e). Mais sur un corner, les Colchoneros finissaient par trouver la faille. Le ballon était dévié au premier poteau par Fernando Torres et, au deuxième, Saul Niguez propulsait le ballon dans la lucarne (0-1, 56e). Mais à ce moment-là Simeone et ses hommes n’étaient pas qualifiés pour le prochain tour puisque l’AS Roma avait aussi ouvert la marque. Mais les Blues, qui étaient déjà qualifiés, mais plus premiers du classement, continuaient à jouer et Christensen, de la tête sans cadrer sa tentative (67e). Dans la foulée, Pedro pensait que sa talonnade allait trouver le chemin des filets, mais Lucas Hernandez et Jan Oblak se jetaient dessus (69e). Finalement, les Blues allaient égaliser. Suite à un corner, Eden Hazard récupérait le ballon le cuir, faisait parler sa vitesse et frappait, Savic, le défenseur des Colchoneros, propulsait le cuir dans ses propres filets (1-1, 75e). Chelsea aurait pu l’emporter et récupérer sa deuxième place mais les Morata (76e) et Willian (83e) ne trouvaient pas la faille.

Dans les autres rencontres de la soirée, l’AS Roma a fait une première période dominatrice, mais n’a pas réussi à trouver la faille dans la défense de Qarabag. Mais c’est au tout début de la deuxième période que les Italiens ont construit leur qualification grâce à un but de Diego Perotti (1-0, 54e). De son côté, la Juventus Turin, en danger avant la rencontre, a vite réagi en ouvrant la marque par l’intermédiaire de Cuadrado, l’ancien de Chelsea (0-1, 15e) et enfin de rencontre par Bernardeschi (0-2, 89e). Par conséquent, les deux formations italiennes, qui étaient en grand danger avant les ultimes matches de poule, se retrouveront bien en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Les résultats de la soirée :

AS Roma 1-0 Qarabag : Perotti (54e)

Barcelone 2-0 Sporting CP : Alcacer (59e), Mathieu (CSC, 90e +1)

Bayern Munich 3-1 PSG : Lewandowski (8e), Tolisso (37e, 69e) pour le Bayern ; Mbappé (50e) pour le PSG

Benfica 0-2 Bâle : Elyounoussi (5e), Oberlin (65e)

Celtic 0-1 Anderlecht : Simunovic (CSC, 62e)

Chelsea 1-1 Atlético Madrid : Savic (CSC, 75e) pour Chelsea ; Saul (56e) pour l’Atlético

Manchester United 2-1 CSKA Moscou : Lukaku (65e), Rashford (66e) pour MU ; Dzagoev (45e) pour le CSKA

Olympiakos 0-2 Juventus Turin : Cuadrado (15e), Bernardeschi (89e)