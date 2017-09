Il ne fallait pas manquer le grand retour de la Ligue des Champions ! Cette première journée de phase de poules a en effet donné lieu à des matches spectaculaires et une multitude de buts (54 au total, soit un ratio de 3,375 buts par match !). La Rédaction FM a choisi de concocter un onze organisé en 4-3-3, avec un milieu résolument tourné vers l’offensive notamment. Certains éléments n’évoluent pas forcément au poste qui est le leur en club, mais leurs prestations réussies nous obligeaient à les mettre en valeur.

Allisson (AS Roma) : si l’AS Roma a pu préserver le nul face à l’Atlético Madrid mardi (0-0), c’est en grande partie grâce à son portier brésilien. Le titulaire dans les buts de la Seleção a démontré tout son talent face aux attaquants colchoneros. Au four et au moulin, l’Auriverde a réalisé 9 arrêts. Et lorsqu’il était battu, l’ancien de l’Internacional a eu ce petit plus qui accompagne les gardiens inspirés, voyant ses montants repousser deux autres tentatives madrilènes.

Joshua Kimmich (Bayern Munich) : le polyvalent international allemand n’aime pas forcément jouer au poste de latéral droit. Pourtant, force est de constater que cette position lui va bien. Contre le RSC Anderlecht mardi (3-0), il a multiplié les montées inspirées, s’offrant une passe décisive à destination de Thiago Alcantara (65e) et un but en toute fin de rencontre sur un tir à bout portant (90e). Un nouveau match plein pour le Bavarois.

John Stones (Manchester City) : le défenseur central n’est plus le joueur le plus cher à son poste depuis l’arrivée de Benjamin Mendy à City. Et visiblement, avoir décollé cette étiquette lui fait le plus grand bien. Ce mercredi, à Rotterdam, il a réalisé une prestation convaincante. Propre dans ses interventions et simple à la relance, l’Anglais a ajouté deux buts à sa copie. Le central a profité de deux services de David Silva et Kevin De Bruyne pour faire admirer la qualité de son jeu de tête (2e, 63e). Précieux.

Sergio Ramos (Real Madrid) : tout le Santiago Bernabeu n’avait d’yeux que pour Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé. Mais le Lusitanien n’a pas été le seul à se mettre en évidence face à l’APOEL. Le n° 4 et capitaine merengue a lui aussi su se montrer à son avantage. Solide derrière, l’Ibère s’est porté à bon escient vers l’avant, étant récompensé par un but en seconde période. Une réalisation d’attaquant, d’un joli retourné sur une remise contrée de Gareth Bale (61e).

Jordi Alba (FC Barcelone) : contesté la saison passée, le latéral gauche réalise un début de saison convaincant. Face à la Juventus Turin (3-0), l’Espagnol a prouvé qu’il retrouvait ses sensations. Intenable sur son aile gauche, il ne semble pas accuser le coup du départ de Neymar, son ancien compère sur ce flanc, au Paris SG. Mattia De Sciglio et Stefano Sturaro, qui se sont succédé face à lui, n’ont jamais réussi à trouver la clé pour le contrôler.

Adrien Rabiot (Paris SG) : le milieu de terrain formé au club ne cesse de prendre de l’épaisseur saison après saison. Sur la pelouse du Celtic Park, l’international tricolore a été au four et au moulin dans l’entrejeu parisien, dans la récupération comme dans la distribution. Bien aidé par ses partenaires Thiago Motta et Marco Verratti, il a également su participer aux actions offensives. C’est lui qui sert Neymar sur l’ouverture du score parisienne (19e).

David Silva (Manchester City) : le gaucher est toujours aussi efficace. Il a démarré son match face au Feyenoord (4-0) par une passe décisive à destination de son central John Stones. L’Espagnol, toujours aussi élégant balle au pied, apporte du liant dans le jeu des Citizens. Son association avec Kevin De Bruyne à l’animation porte ses fruits. Gabriel Jesus et Sergio Agüero, tous deux buteurs mercredi soir, n’ont pas à s’en plaindre jusqu’ici !

Taison (Shakhtar Donetsk) : le Brésilien a été l’un des grands artisans du succès des Ukrainiens sur la pelouse de Naples. Au-delà de son but marqué, un tir placé du gauche à la conclusion d’un joli mouvement collectif synonyme d’ouverture du score (14e), il a été un véritable poison pour la défense napolitaine. Il n’a jamais rien lâché au pressing et a toujours cherché à créer du mouvement ou du danger balle au pied. Infatigable.

Lionel Messi (FC Barcelone) : Gianluigi Buffon lui résistait encore. Mais c’est désormais de l’histoire ancienne. La Pulga, très en forme en ce début de saison sous le maillot blaugrana, a trompé par deux fois la vigilance de l’emblématique portier de la Juventus Turin mardi soir (45e, 69e). Au-delà de ses deux réalisations, il est impliqué sur la troisième, signée Ivan Rakitic (54e). Insaisissable balle au pied, l’Argentin en est maintenant à 96 buts marqués en C1.

Harry Kane (Tottenham) : le buteur anglais a démarré sa saison sans briller, ne marquant pas pendant les trois premières journées de Premier League. Mais le réveil est brutal ! Deux buts le week-end dernier contre Everton et deux buts en Ligue des Champions mercredi soir face au Borussia Dortmund. Avec un sang-froid remarquable et une précision chirurgical. Une percée et une frappe en force du gauche sur le premier, une frappe croisée, encore du gauche, sur le second. Kane a porté les siens vers une précieuse victoire à Wembley, où les Spurs n’avaient guère brillé la saison passée.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) : privé de Liga après avoir été expulsé en Supercoupe d’Espagne, l’attaquant portugais avait des fourmis dans les jambes. Il a profité de la venue des Chypriotes de Nicosie pour se dégourdir les jambes. S’il n’a pas réalisé le match de sa vie, CR7 y a tout de même été de son doublé (11e, 51e sur penalty). La barre transversale a tremblé sur une autre de ses frappes. Avec 107 réalisations en Ligue des Champions, le Lusitanien confirme qu’il est toujours vorace et insatiable.