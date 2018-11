Des gros chocs, des surprises, des buts à gogo : il y a eu un peu de tout ça pour la quatrième journée de la Ligue des Champions. La rédaction FM vous propose son équipe type de cette nouvelle journée de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Deux Français sont dans l’attaque de cette formation que nous avons décidé d’articuler en 4-2-1-3.

Samir Handanovič (Inter Milan) : la rencontre entre l’Inter Milan et le FC Barcelone était très attendue des amoureux de football bien que Leo Messi n’y ait pas participé. Niveau spectacle, on a été plutôt déçu des performances des deux formations, mais les gardiens ont été au niveau. Malgré un but encaissé par Malcom, le gardien de l’Inter a maintenu ses coéquipiers hors de l’eau une bonne partie de la rencontre.

Juan Bernat (PSG) : le latéral gauche du Paris Saint-Germain a effectué sa plus belle partition depuis qu’il est dans le club français. En effet, c’est lui qui ouvre la marque suite à un joli travail de Kylian Mbappé. Il a été au bout de lui même et performant aussi bien offensivement que défensivement. Il aurait aussi dû obtenir un penalty pour une faute sur lui de Maksimovic.

Kalidou Koulibay (Naples) : tant à l’aller qu’au retour face au Paris Saint-Germain, le défenseur international sénégalais n’a eu cure des attaquants qui étaient en face de lui. Si la plupart des actions de Kylian Mbappé venaient de l’aile droite de la défense italienne, c’est parce que Koulibaly ne lui a laissé aucune chance dans le duel. Une prestation de haut vol.

Kostas Manolas (AS Rome) : le défenseur romain a fait le boulot avec son club sur la pelouse du CSKA Moscou. Le défenseur international grec a ouvert le score sur un corner où le portier russe est totalement passé au travers. Ensuite, il a gagné tous ses duels de la tête alors que les Moscovites tentaient de réagir dans les airs. Il est une part importante de la victoire des hommes de Di Francesco ce mercredi.

Filip Stojkovic (Étoile rouge de Belgrade) : le latéral droit serbe a fait une gigantesque prestation, comme tous ses coéquipiers, lors de la victoire de l’Étoile rouge contre Liverpool (2-0). À domicile, les Belgradois n’ont perdu aucune des deux rencontres. C’est en partie grâce à leur défense et à Stojkovic qui a très bien muselé Sadio Mané.

Hans Vanaken (Club Brugge) : c’est l’une des prestations de cette journée de Ligue des Champions. Le Club Brugge a explosé l’AS Monaco au Stade Louis II sur le score de quatre buts à zéro. Le milieu de terrain n’y a pas été pour rien puisqu’il a inscrit la moitié des buts de son équipe. Une performance excellente et parfaitement accomplie pour les Belges.

Fernandinho (Manchester City) : on l’avait vu un peu en difficulté, mais contre le Shakhtar Donestk, le milieu de terrain brésilien a été excellent. Sorti à la 76e minute (remplacé par Fabian Delph), il a contribué à la récupération très haute des siens permettant donc de mettre un nombre de buts incroyables (6-0). Une prestation de très grande classe.

Riyad Mahrez (Manchester City) : il a été l’un des hommes de la rencontre entre Manchester City et le Shakhtar Donestk (6-0). L’international algérien s’est offert son premier but sous les couleurs des Citizens en Ligue des Champions. Il a aussi offert deux passes décisives : une à David Silva et une autre à Gabriel Jesus.

Karim Benzema (Real Madrid) : l’attaquant de la Casa Blanca ne cesse de rentrer dans l’histoire. Contre Plzen, ce mercredi, l’international français a inscrit ses 200e et 201e réalisations pour le compte des Merengues. Mais surtout, il a mis sur les bons rails les siens en marquant le premier et le troisième but de son équipe. Pour couronner le tout, il a offert une passe décisive à Gareth Bale.

Milan Pavkov (Étoile rouge de Belgrade) : s’il en est un qui a vraiment fait craquer les Reds de Liverpool, c’est bien l’attaquant natif de Novi Sad. Il s’est offert un doublé, dont un but splendide de loin, et a toujours tenté d’empêcher les Anglais de relancer correctement. Il a livré une un combat de tous les instants.

Antoine Griezmann (Altético Madrid) : s’il en est un qui est motivé par la course au Ballon d’Or, semble-t-il, c’est bien l’attaquant français de l’Atlético Madrid. Il ne se passe pas un jour sans que le Tricolore ne soit décisif pour les siens. Mardi, contre le Borussia Dortmund, il inscrit le second but des Colchoneros qu’il met ainsi à l’abri.