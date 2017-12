Pour cette équipe type de la phase de poules, la rédaction FM a opté pour un 4-3-3 utilisé par la majeure partie des équipes européennes.

Marc-André Ter Stegen (FC Barcelone) : on est plus souvent habitué à voir les joueurs offensifs du FC Barcelone être mis en avant. Mais l’international allemand a une grande part dans les résultats du club catalan et sa première partie de saison en Ligue des Champions a impressionné. Titularisé lors des 5 premières journées, il n’a encaissé qu’un but, face à l’Olympiakos, ce qui fait du Barça la meilleure défense de la phase de poules.

Joshua Kimmich (Bayern Munich) : devenu latéral droit pour succéder à Lahm, le jeune Allemand a plus que pris ses marques. Le voilà devenu l’un des meilleurs à son poste. A sa discipline tactique, il ajoute son sens offensif et sa qualité de passe. Avec deux buts et deux passes décisives au compteur (contre Anderlecht et le Celtic), il est apparu à deux reprises dans l’équipe type de FM (1ère et 3e journée).

John Stones (Manchester City) : la saison passée, sa fébrilité lui avait valu les moqueries. Pire, certains remettaient en cause son talent. Cette saison, à l’image d’un Manchester City qui fracasse tout sur son passage, il est impérial. Beaucoup plus serein, à l’aise dans le système de Guardiola, il rayonne et apporte sa contribution offensive sur les coups de pied arrêtés. Lui aussi présent à deux reprises dans notre équipe type (3e et 4e journée, soit les deux matches face à Naples).

Nicolas Otamendi (Manchester City) : eh oui, cette charnière Otamendi-Stones, parfois risible la saison passée, s’affirme comme l’une des plus joueuses et solides cette saison. Outre son but face à Naples, l’Argentin a pris soin de son jeu de passes, puisque selon les comptes de l’UEFA, il est le 4e joueur engagé en Ligue des Champions au nombre de passes réussies lors de la phase de poules.

James Milner (Liverpool) : c’est un peu le couteau suisse de Liverpool. Milieu offensif à l’origine, il a peu à peu reculé et dépanne désormais dans les couloirs, plus souvent à gauche ces derniers temps. La sortie de Moreno en cours de match lors de la dernière journée lui a permis de se régaler, avec trois passes décisives au compteur. Ce qui porte à 5 son total en Ligue des Champions cette saison. Tout simplement le meilleur total de la compétition jusqu’à maintenant.

Ever Banega (FC Séville) : le maître à jouer du FC Séville. Sa polyvalence dans l’entrejeu, sa grinta et son expérience en font un élément incontournable, qui fluidifie le jeu des siens. Il est d’ailleurs le leader du classement des passes réussis sur la phase de poules. Il a également délivré deux passes décisives et inscrit un but.

Corentin Tolisso (Bayern Munich) : le milieu de terrain français est en train de s’imposer au Bayern Munich, dans un contexte pourtant rendu difficile par un changement d’entraîneur (Heynckes a succédé à Ancelotti). Présent à deux reprises dans notre équipe type (5e et 6e journées), il a livré sa meilleure prestation de la saison lors du match retour face au PSG, avec deux buts et une activité débordante.

Kevin de Bruyne (Manchester City) : parmi les meilleurs joueurs en Europe cette saison, sans aucun doute. Avec son compère David Silva, il illumine le jeu de Manchester City, avec une vision de jeu phénoménale et une technique élégante. Le Belge a délivré trois passes décisives et inscrit un but lors de la phase de groupes.

Neymar (Paris Saint-Germain) : il a alterné l’excellent et le moins bon mais le Brésilien reste un joueur hors normes, en témoignent ses statistiques fabuleuses (6 buts et 4 passes décisives). On retiendra notamment son match aller face au Bayern Munich. Il est parti sur des bases très élevées, et le PSG espère plus que jamais qu’il maintiendra ce rythme dans les matches à élimination directe.

Roberto Firmino (Liverpool) : quand on pense à la puissance offensive de Liverpool, les noms de Coutinho, Mané et Salah sortent souvent avant le sien et pourtant, Firmino est bien le Red le plus décisif en Ligue des Champions cette saison, avec 6 buts et 3 passes décisives ! Des statistiques impressionnantes qui disent toute son importance à la pointe de l’attaque de Liverpool.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) : le Portugais a reçu son 5e Ballon d’Or et comme souvent, la Ligue des Champions est décisive dans l’obtention de ce titre individuel. Alors qu’il est à la peine en Liga (2 buts), CR7 cartonne encore et toujours dans la compétition européenne, avec déjà 9 buts inscrits ! Mieux, il est devenu le premier joueur à marquer un but à chaque rencontre de la phase de poules. Incontournable.