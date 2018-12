Le PSG a donc tiré Manchester United en huitième de finale de la Ligue des Champions. Un adversaire prestigieux, mais en difficulté cette saison (seulement 6e de Premier League, à 19 points du leader Liverpool). Présent à Nyon, où avait lieu le tirage, l’adjoint de Thomas Tuchel, Zoumana Camara, a réagi le premier à ce tirage au sort. « On prend l’équipe qu’on a tirée. On se préparera pour, ça reste un grand d’Europe, même s’ils sont un peu en difficulté en championnat, ils auront le temps de redresser la barre, l’équipe qu’on voit là ne sera pas forcément celle de février-mars », a affirmé l’ancien défenseur central.

Jugé comme particulièrement décevant, le style de jeu des Red Devils sous les ordres de José Mourinho pourrait-il convenir à celui imprimé par Tuchel avec le PSG ? Zoumana Camara préfère temporiser. « C’est encore trop tôt pour parler de style. Manchester a de très fortes individualités même s’ils sont en difficulté, ils peuvent se sublimer sur deux matches, il faut rester vigilant ». Et qu’en pense Thomas Tuchel ? Il a livré sa première réaction en conférence de presse, à la veille d’un déplacement à Orléans pour le compte des 1/8e de finale de la Coupe de la Ligue.

Thomas Tuchel respecte l’expérience de Manchester United

« Une bonne nouvelle (d’avoir tiré Manchester United, ndlr) ? Je ne pense pas être satisfait ou non. Nous sommes en 8e. Il y a 16 équipes avec beaucoup de qualités. C’est une compétition très difficile. Pour ça, je ne suis pas "satisfait ou pas satisfait". C’est toujours difficile. Jouer contre Manchester United, ils ont beaucoup d’expérience dans cette compétition. Ils ont gagné beaucoup de fois la Ligue des Champions. C’est toujours super difficile de jouer à Old Trafford. C’est un grand défi, un grand challenge pour nous. Si j’étais spectateur, je regarderai ce match à la télé, c’est sûr ! », a-t-il lancé.

Thomas Tuchel a donc joué la carte de la prudence, en exposant une fois de plus la différence d’expérience entre les deux clubs au niveau européen. « Favori ? Je ne pense pas. Parce que comme je dis, dans ce club au PSG, on manque d’expérience de jouer des quarts, demi, et finale dans cette compétition. On doit respecter les clubs qui ont cette expérience. Manchester United en est un. On doit l’accepter. Si tu joues au tennis et que tu veux gagner un Grand Chelem, c’est normal de jouer d’abord des quarts, demis etc. Quelque fois ça arrive de gagner tout de suite, mais ce sont des exceptions. Nous sommes capables de gagner, j’ai confiance en mon équipe, mais c’est un grand défi. C’est très exigeant de jouer à Manchester United. C’est la même chose, il (ndlr : José Mourinho) a beaucoup d’expérience dans cette compétition. On doit avoir le respect mais on a confiance en nous. Je suis convaincu que nous pouvons gagner contre eux. » Réponse à partir du 12 février !