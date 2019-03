Après de la défaite 2-0 de la Juventus Turin au Wanda Metropolitano face à l’Atletico Madrid, on a quitté Cristiano Ronaldo frustré. Pour son grand retour à Madrid, il avait lâché aux journalistes présents en zone mixte une courte phrase qui avait immédiatement fait jaser. « Déçu ? Oui, mais c’est le football. J’ai gagné cinq Ligues des Champions, l’Atlético zéro. Moi, cinq, l’Atléti, zéro ». Depuis cette rencontre, CR7 n’a pas marqué en Serie A contre Bologne et Naples et a même été mis au repos vendredi face à l’Udinese.

Un petit coup de mou qui n’inquiète pas outre mesure le quintuple Ballon d’Or, remonté comme un coucou à quelques heures de retrouver l’Atlético de Madrid en 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions (match Juventus-Atlético à suivre en live commenté sur FM). « L’équipe est confiante pour jouer un bon match, et moi aussi. Nous sommes prêts à vivre une soirée spéciale, à la fois sur le terrain et dans les tribunes », explique tout d’abord le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions (122 réalisations) au micro de Juventus TV.

Connaissant bien cette formation de l’Atlético pour l’avoir affrontée à maintes reprises avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo sait ce que vaut cette équipe entraînée par Diego Simeone et estime que la qualification va se jouer sur des petits détails. « Tout le monde sait qu’il s’agit d’une équipe solide, ils défendent très bien, ils ne prennent pas beaucoup de risques et ils jouent la contre-attaque, mais nous sommes prêts et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver. Les détails vont faire la différence et nous voulons gagner et nous qualifier pour les quarts de finale. » Avant d’ajouter : « le football est comme ça, nous ne nous attendions pas à perdre le match aller 2-0, mais tout peut arriver, et nous voulons donner une grande réponse dans notre stade, devant nos supporters. »

Cristiano Ronaldo lance un appel aux supporters de la Juve

Un constat lucide de la part d’un joueur qui connaît par cœur cette compétition pour l’avoir remporté à cinq reprises. Pourtant, il assure ne pas avoir de secret pour briller dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. « Moi, je n’ai pas de secret, c’est mon dévouement et ma passion pour ce sport, j’aime jouer au football plus qu’autre chose. Je me suis bien amusé au Portugal, en Angleterre et en Espagne, et je le fais maintenant en Italie. Pour moi, c’est un plaisir de marquer des buts et d’aider mon équipe à gagner, je suis heureux. »

Remonté à bloc, Cristiano Ronaldo veut y croire. Le récent exploit de Manchester United au Parc des Princes face au PSG renforce le fameux adage que « tout peut arriver dans le football ». Conscient de cela, CR7 lance même un message aux supporters de la Juventus avant ce Juve-Atlético très attendu. « Aux supporters, je leur réponds : pensez de façon positive, croyez-y. C’est possible, mais nous avons besoin de votre aide, car nous allons faire notre travail sur le terrain et nous avons besoin de votre soutien. Soyez prêts pour un come-back ! » Les Colchoneros sont prévenus, l’enfer les attend au Juventus Stadium.