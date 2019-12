Lundi, tous les regards seront braqués sur Nyon (Suisse) où se déroulera le tirage au sort des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. Un moment qu’attendent avec impatience le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais. Les deux écuries françaises se sont qualifiées pour le prochain tour de la compétition et seront bien présentes en février et en mars prochain. Ce qui n’est pas le cas du LOSC, qui a terminé dernier du groupe H. Quoi qu’il en soit, qu’elles soient qualifiées en Champions League, reversées en Ligue Europa ou même éliminées de toutes compétitions européennes, toutes les formations du Vieux Continent vont toucher de l’argent. Cela dépend bien évidemment de leur parcours. En juillet dernier, l’UEFA avait détaillé les montants des primes pour l’édition 2019-2020 de la C1.

« Chacun des 32 clubs qualifiés pour la phase de matches de groupe recevra une prime de participation correspondante de 15,25 millions d’euros, avec un premier versement de 14,5 millions d’euros et le versement du solde de 750 000€. (...) Des primes de résultat seront versées pour chaque match de la phase de groupe : 2,7 M€ pour une victoire et 900 000€ pour un match nul. Les montants non distribués (à savoir 900 000€ par match nul) seront mis en commun et redistribués aux clubs participant à la phase de matches de groupe en proportion de leur nombre de victoires ». De plus, il était précisé que les clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de la coupe aux grandes oreilles percevraient chacun un montant de 9,5 M€. Sans compter les primes liées au coefficient et aux droits TV, les 32 équipes en savent un peu plus aujourd’hui sur les primes fixes qu’elles vont toucher.

- 15,25 M€ en guise de participation à la phase de poules

2,7 M€ pour une victoire

900 000€ pour un match nul

9,5 M€ pour une qualification en huitième de finale

Intéressons-nous aux clubs français. Leader du groupe A, le Paris Saint-Germain a terminé la phase de poules avec 5 victoires, 1 nul et aucune défaite (16 points). Un parcours quasiment parfait de la part du club de la capitale qui va toucher le jackpot. En cumulant la prime de participation, la prime de qualification ainsi que les sommes obtenues grâce aux résultats, les pensionnaires du Parc des Princes vont d’ores et déjà toucher 39,15 M€ fixes. À part le Bayern Munich (6 victoires, 40,95 millions d’euros) et la Juventus (5 victoires, 1 nul, 39,15 M€), qui va obtenir le même montant que Paris, personne ne fait mieux en Europe.

De son côté, l’Olympique Lyonnais est passé in extremis dans le groupe G. Miraculés, les Gones ont fini cette phase de poules avec un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites (8 points). L’écurie présidée par Jean-Michel Aulas va ainsi percevoir 31,95 M€. Enfin, avec seulement un point au compteur, le LOSC est le plus mauvais élève d’Europe avec Genk (1 point aussi). Les Dogues n’ont pas franchement brillé pour leur retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes (1 nul, 5 défaites). Même s’il est passé à la trappe et qu’il ne sera pas reversé en Ligue Europa, le club entraîné par Christophe Galtier va néanmoins toucher 16,15 M€. De quoi faire digérer plus facilement cette élimination.

Gains comprenant les primes évoquées ci-dessus, mais pas le pool market :

Groupe A :

1- Paris Saint-Germain : 39,15 M€ (5V, 1N, 0D + qualification en 1/8e)

2- Real Madrid : 34,65 M€ (3V, 2N, 1D + qualification en 1/8e)

3- Club Bruges : 17, 95 M€ (0V, 3N, 3D)

4- Galatasaray : 17,05 M€ (0V, 2N, 4D)

Groupe B :

1- Bayern Munich : 40,95 M€ (6V, 0N, 0D + qualification en 1/8e)

2- Tottenham : 33,75 M€ (3V, 1N, 2D + qualification en 1/8e)

3- Olympiacos : 18,85 M€ (1V, 1N, 4 défaites)

4- Étoile Rouge : 17,95 M€ (1V, 0N, 5D)

Groupe C :

1- Manchester City : 37,35 M€ (4V, 2N, 0D + qualification en 1/8e)

2- Atalanta Bergame : 31,05 M€ (2V,1N, 3D + qualification en 1/8e)

3- Shakhtar Donetsk : 20,65 M€ (1V, 3N, 2D)

4- Dinamo Zagreb : 19,75 M€(1V, 2N, 3D)

Groupe D :

1- Juventus Turin : 39,15 M€ (5V, 1N, 0D + qualification en 1/8e)

2- Atlético de Madrid : 33,75 M€ (3V, 1N, 2D + qualification en 1/8e)

3- Bayer Leverkusen : 20,65 M€ (2V, 0N, 4D)

4- Lokomotiv Moscou : 17,95 M€ (1V, 0N, 5D)

Groupe E :

1- Liverpool : 36,45 M€ (4V, 1N, 1D + qualification en 1/8e)

2- Naples : 35,55 M€ (4V, 1N, 1D + qualification en 1/8e)

3- Salzbourg : 21,55 M€ (2V, 1N, 3D)

4- Genk : 16,15 M€ (0V, 1N, 5D)

Groupe F :

1- FC Barcelone : 37,35 M€ (4V, 2N, 0D + qualification en 1/8e)

2- Borussia Dortmund : 33,75 M€ (3V, 1N, 2D + qualification en 1/8e)

3- Inter Milan : 21,55 M€ (2V, 1N, 3D)

4- Slavia Prague : 17,05 M€ (0V, 2N, 4D)

Groupe G :

1- RB Leipzig : 34,65 M€ (3V, 2N, 1D + qualification en 1/8e)

2- Olympique Lyonnais : 31,95 M€ (2V, 2N, 2D + qualification en 1/8e)

3- Benfica : 21,55 M€ (2V, 1N, 3D)

4- Zénit Saint-Pétersbourg : 21,55 M€ (2V, 1N, 3D)

Groupe H :

1- Valence FC : 34,65 M€ (3V, 2N, 1D + qualification en 1/8e)

2- Chelsea : 34,65 M€ (3V, 2N, 1D + qualification en 1/8e)

3- Ajax Amsterdam : 24,25 M€ (3V, 1N, 2D)

4- LOSC : 16,15 M€ (0V, 1N, 5D)