Ce jeudi matin, à l’issue des matches comptant pour la troisième journée du groupe C de la Ligue des Champions, rien n’est encore joué. Liverpool caracole en tête avec six unités, devant Naples (5 points), le Paris Saint-Germain (4 points) et l’Étoile Rouge de Belgrade. Mais s’il reste encore trois rencontres à disputer, Paris se trouve dans une position très délicate. Peu en vue chez eux au Parc des Princes, les Rouge-et-Bleu sont dans l’obligation de ramener au moins un nul de leur déplacement à Naples s’ils veulent espérer se qualifier. Car en cas de défaite couplée à une nouvelle victoire de Liverpool sur Belgrade, les hommes de Thomas Tuchel compteraient respectivement cinq et quatre points de retard sur les Reds et le Partenopei.

Autant dire qu’un tel scénario serait synonyme de grande première cauchemardesque pour des propriétaires qataris jamais habitués à voir leur équipe se faire sortir de la Ligue des Champions dès la phase de poules. Faut-il alors craindre le pire ? « Oui ce n’est pas favorable, mais on peut le faire. Nous sommes confiants. On sait qu’il y a des choses à améliorer. Mais il faut être ambitieux, il faut aller la chercher. C’est la Ligue des Champions, il n’y a pas de cadeaux. Les gens ne vont rien donner, surtout dans une phase de poules comme ça. Il nous reste trois matches, trois finales à jouer », a déclaré Marquinhos en zone mixte, suivi par Marco Verratti. « Oui nous sommes optimistes. Nous avons un groupe très difficile. On va se battre jusqu’à la mort. Ce match doit servir de leçon, on doit faire mieux ».

Et Thomas Tuchel dans tout ça ? Si l’optimisme affiché par ses joueurs n’est pas spécialement convaincant, vu le ton employé, l’Allemand s’est montré un peu plus mesuré. « J’ai beaucoup de respect pour ce groupe. C’est super compliqué contre Liverpool et le Napoli. Et nous ne sommes pas les favoris. C’est comme ça. On ne peut pas être surpris, on le savait avant. Le match contre Naples est de 180 minutes. Nous en sommes à la mi-temps. Nous avons l’occasion de gagner ce duel direct, mais le PSG n’a pas gagné contre une équipe italienne lors des cinq dernières confrontations. C’est compliqué », a-t-il déclaré en conférence de presse. Ça promet...