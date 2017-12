Les choses sérieuses commencent. Après une phase de poules qui a bouté l’Atlético Madrid, Naples et le Borussia Dortmund hors de la compétition, la Ligue des Champions revêt ses habits de lumière pour le tirage au sort des 8es de finale. Soit, pour beaucoup, le véritable coup d’envoi du tournoi. Avec forcément des chocs à prévoir au regard de la composition des deux chapeaux.

À commencer par le PSG, qui a hérité du double tenant du titre, le Real Madrid. Soit l’adversaire le plus redouté par le club de la capitale, comme l’avait expliqué Marco Verratti samedi soir. Pour le club de la capitale, l’enjeu est énorme, un an après avoir été éliminé en 8e de finale par le FC Barcelone. Les sommes dépensées sur le dernier mercato estival ajoutent une pression supplémentaire. Il faudra donc éliminer le club roi de la compétition pour faire mieux que la saison passée et justifier les investissements consentis.

Le tirage au sort a offert un autre choc de poids, à savoir Chelsea-Barcelone. Un ancien classique qui est donc remis au goût du jour. Les clubs anglais présents dans le premier chapeau s’en sortent globalement bien, sauf Tottenham qui hérite de la Juventus Turin. Le PSG, de son côté, regrettera peut-être d’avoir fini premier de son groupe en voyant le tirage du Bayern Munich, qui jouera contre le Besiktas Istanbul.

Le tirage au sort :

Juventus (ITA) - Tottenham (ANG)

FC Bâle (SUI) - Manchester City (ANG)

FC Porto (POR) - Liverpool (ANG)

Séville FC (ESP) - Manchester United (ANG)

Real Madrid (ESP) - Paris-SG (FRA)

Shakhtar Donetsk (UKR) - AS Rome (ITA)

Chelsea (ANG) - FC Barcelone (ESP)

Bayern Munich (ALL) - Besiktas (TUR)