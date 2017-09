En marge de la rencontre de Monaco à Leipzig, il y avait de très belles affiches aux quatre coins de l’Europe. Le Real Madrid par exemple, accueillait l’APOEL Nicosie. Ce n’était pas forcément le plus gros choc de la soirée évidemment, mais tout le monde voulait voir le champion en titre à l’oeuvre, d’autant plus que ça ne se passe pas forcément bien en championnat pour lui. Et pour ce match, Zidane devait composer sans certains cadres, comme Benzema, blessé. Kovacic était présent au milieu, comme Nacho accompagnait Ramos derrière par exemple. Les Chypriotes n’allait pas faire illusion bien longtemps. Isco décalait pour Bale qui, du côté droit, servait Cristiano Ronaldo au poteau opposé. Avec un angle assez fermé, le Portugais parvenait tout de même à expédier le ballon au fond des filets (1-0, 13e). Une entrée en matière idéale donc, tout de même gâchée par la blessure musculaire de Kovacic à la 20e minute. Kroos prenait sa place.

Sans donner l’impression de s’épuiser face à un rival extrêmement inférieur, les Merengues dominaient tranquillement la rencontre et continuaient de se procurer des situations chaudes, via Cristiano Ronaldo et Gareth Bale principalement. Dès le retour des vestiaires, le numéro 7 merengue touchait d’ailleurs la barre, avant de rebondir sur la ligne de but (46e) ! Il allait cependant enfin pouvoir signer son doublé quelques minutes plus tard, sur penalty (2-0, 49e). Le Lusitanien a encore fait parler la poudre dans sa cour de récréation préférée, la Ligue des Champions. Sergio Ramos voulait aussi se mêler à la fête et signait le troisième but madrilène avec un retourné acrobatique juste devant le portier rival (3-0, 61e) ! Il n’y a plus eu de buts, malgré de nouvelles occasions. Les doutes survenus en Liga sont donc temporairement dissipés, même si le match du week-end face à la Real Sociedad s’annonce bien plus compliqué à négocier.

Revivez le film du match entre le Real Madrid et l’APOEL ici.

Tottenham et Manchester City assurent

Le gros match de cette journée de mercredi était sans aucun doute ce duel entre Tottenham et Dortmund, deux équipes reconnues pour leur football particulièrement offensif. Et il n’a pas déçu, avec cette victoire londonienne à Wembley (3-1). Son, après un déboulé côté gauche, mettait rapidement les Spurs devant (1-0, 4e). Mais Yarmolenko, la nouvelle recrue, égalisait avec une superbe frappe enroulée en lucarne (1-1, 11e) ! La rencontre était folle, et profitant des largesses défensives allemandes, Harry Kane remettait les siens devant avec une belle action individuelle (2-1, 15e), et plus tard, il s’offrait même un doublé d’une frappe croisée (3-1, 60e). Avant, un but légal avait été annulé à Aubameyang. Le score n’a plus bougé et les Spurs frappent un grand coup. Manchester City a pour sa part roulé sur Feyenoord aux Pays-Bas (4-0). Très rapidement, les Citizens prenaient le dessus, grâce à une tête bien ajustée de Stones qui passe entre les jambes d’un défenseur (0-1, 2e). City récidivait dans la foulée via Agüero au premier poteau, très bien servi par Walker (0-2, 10e). Les Skyblues enchaînaient, et après un ballon mal repoussé par le portier néerlandais sur une frappe de Mendy, Gabriel Jesus le poussait au fond (0-3, 25e). Stones en marquait un deuxième (4-0, 63e), le dernier de cette rencontre bien gérée par les Mancuniens.

Pour son retour en Ligue des Champions, Liverpool accueillait Séville à Anfield, et les deux équipes se sont quittées sur un 2-2. Ben Yedder ouvrait le score dès la 5e minute, profitant d’une grosse erreur de Lovren pour expédier ce centre d’Escudero au fond (0-1). La réaction des Reds ne se faisait cependant pas attendre. Moreno, ancien Sévillan, la mettait en retrait pour Firmino qui n’avait qu’à mettre le pied pour égaliser dans un stade en liesse (1-1, 21e). Les Anglais étaient au-dessus, et Salah, qui récupérait un ballon dans les pieds de Nzonzi, voyait sa frappe déviée par Kjaer et terminer sa course dans les buts (2-1, 36e). Après une faute de Pareja sur Mané, Firmino loupait son penalty, le ballon s’écrasant sur le poteau (42e). Et, alors que les Reds étaient proches de faire le break, Muriel décalait pour Correa qui finissait à merveille (2-2, 72e). Un nul qui fait a priori les affaires des deux équipes. De son côté, Naples se déplaçait en terres ukrainiennes pour affronter le Shakhtar Donetsk. Et les troupes de Sarri se sont inclinées 2-1. Au quart d’heure de jeu, Taison faisait déjà trembler les filets napolitains (1-0) et Ferreyra doublait la mise en début de deuxième période (2-0, 58e). Milik réduisait l’écart pour Naples (2-1, 71e), mais les Italiens n’ont pas pu revenir.

Les résultats de la soirée

Groupe E

Liverpool 2 - 2 Séville

Firmino (21e), Salah (36e) - Ben Yedder (5e), Correa (72e)

Maribor 1 - 1 Spartak Moscou

Bohar (85e) - Samedov (60e)

Groupe F

Feyenoord 0 - 4 Manchester City

Stones (2e, 63e), Agüero (10e), Gabriel Jesus (25e)

Shakhtar Donetsk 2 - 1 Naples

Taison (15e), Ferreyra (58e) - Milik (71e)

Groupe G

FC Porto 1 - 3 Besiktas

Tosic CSC (21e) - Talisca (13e),Cenk Tosun (28e), Babel (86e)

RB Leipzig 1 - 1 Monaco

Forsberg (33e) - Tielemans (35e)

Retrouvez les notes de la rencontre sur le site dans quelques instants.

Groupe H

Real Madrid 3 - 0 APOEL Nicosie

Cristiano Ronaldo (12e, 49e), Ramos (60e)

Tottenham 3 - 1 Borussia Dortmund

Son (4e), Kane (15e, 60e) - Yarmolenko (11e)