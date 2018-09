Le Real Madrid accueillait l’AS Roma dans l’enceinte du Santiago Bernabéu avec une grosse nouveauté dans le onze : après avoir démarré les deux derniers matchs de Liga, Thibaut Courtois n’était pas aligné par Julen Lopetegui, qui lui préférait donc Keylor Navas. Sinon, c’était assez classique. Côté romain, il fallait noter la présence du jeune Nicolo Zaniolo (19 ans) au milieu, en l’absence de Javier Pastore. Au final, les Merengues n’ont eu aucun problème pour surclasser la Roma. Très tôt, le Real Madrid lançait des offensives et se créait des situations très dangereuses, via Bale et Isco notamment. La domination était totale. L’Espagnol allait d’ailleurs mettre son équipe devant, d’un superbe coup franc (1-0, 44e).

Un retard d’un but plutôt bien payé pour la Roma, Olsen ayant sauvé les siens à plusieurs reprises lors de ces 45 premières minutes. Même si Under était proche de surprendre Navas dès le début de la seconde période, c’est bien le Real Madrid qui continuait de dominer les débats, et Gareth Bale touchait la barre (50e). Le Gallois, après un superbe service de Modric en profondeur, signait le deuxième d’une frappe parfaitement ajustée (2-0, 58e). Robin Olsen se montrait encore décisif, alors que Mariano Diaz entrait en jeu pour les 20 dernières minutes. On était plus proche du 3-0 que de la réduction du score, avec un Asensio qui montrait encore l’étendue de son talent. Il fallait tout de même signaler un bel arrêt de Navas sur cette tête de Dzeko (88e). Mariano pliait la rencontre avec un véritable golazo (3-0, 90e). Le chemin vers la decimocuarta est lancé !

Ronaldo expulsé, Pogba décisif !

L’autre affiche de la soirée n’était autre que ce Valence - Juventus, avec le retour de Cristiano Ronaldo en Espagne. Et la Vieille Dame s’est tranquillement imposée sur le score de 2-0. Dès le début, les troupes d’Allegri dominaient. Mario Mandzukic, pratiquement seul devant les cages, ne cadrait pas (11e), tout comme Khedira (17e). Les occasions s’enchaînaient dans la surface espagnole, et c’était un miracle que le score soit toujours de 0-0 à la demi-heure de jeu. Mais l’expulsion de Cristiano Ronaldo, auteur d’une agression sur Murillo d’après l’arbitre, allait tout changer. Mais c’est bien la Juve qui prenait le dessus, via Pjanic sur penalty (0-1, 45e). L’ancien de l’OL doublait même la mise, encore sur penalty, dès la reprise (0-2, 50e). Même en supériorité numérique, Valence ne proposait presque rien, et Guedes et Batshuayi, recrues stars de l’été, ne brillaient pas. Parejo manquait même son penalty dans le temps additionnel. La Juventus frappe déjà un énorme coup !

Dans les autres rencontres de la soirée, on notera la victoire aisée de Manchester United chez les Young Boys de Berne (3-0). Les Suisses commençaient fort avec plusieurs opportunités, jusqu’à ce que les Red Devils se réveillent et Paul Pogba s’offrait un doublé, le deuxième sur penalty. Martial se mêlait lui aussi à la fête (66e), sur une passe de Pogba. José Mourinho et ses hommes ne sont donc pas tombés dans le piège suisse. Le Bayern a pour sa part imposé sa loi à Benfica (2-0), à Lisbonne, grâce à Lewandowski, buteur très tôt dans la rencontre, et les occasions se sont ensuite suivies pour les Bavarois. Renato Sanches signait la deuxième réalisation (54e), face à son ancien club, et le score en est resté là. Enfin, le Viktoria Plzen et le CSKA se sont quittés sur un 2-2 avec un but de Nikola Vlasic à la 94e, sur penalty, pour les Russes !

Les résultats de la soirée

Groupe E

Benfica 0 - 2 Bayern Munich

Lewandowski (10e), Renato Sanches (54e)

Groupe F

Manchester City 1 - 2 Olympique Lyonnais

Bernardo Silva (67e) - Cornet (26e), Fekir (44e)

Groupe G

Real Madrid 3 - 0 AS Roma

Isco (44e), Gareth Bale (58e), Mariano (90e)

Viktoria Plzen 2 - 2 CSKA Moscou

Krmencik (29e, 41e) - Fedor Chalov (49e), Nikola Vlasic (90e+4)

Groupe H

Valence 0 - 2 Juventus

Pjanic (45e, 51e)

Young Boys de Berne 0 - 3 Manchester United

Pogba (35e, 44e), Martial (66e)