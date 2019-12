Le Paris Saint-Germain a donc été fixé sur son sort. Éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions depuis trois ans, le club de la capitale tentera de vaincre le signe indien face au Borussia Dortmund cette fois-ci. Un adversaire jugé prenable. En Bundesliga, les hommes de Lucien Favre sont loin d’afficher une grande régularité. Et puis Paris aurait pu également tomber sur des morceaux plus consistants tels que l’Atlético de Madrid de Diego Simeone ou le dernier finaliste malheureux, Tottenham, désormais entraîné par José Mourinho.

Qu’en pensent les coéquipiers de Kylian Mbappé ? Premier élément de réponse. « C’est un très bon adversaire. Ce sera la première fois pour moi contre Dortmund. On sait qu’en Ligue des Champions on va affronter des équipes de haut niveau, qui sont habituées à la jouer. La vraie Ligue des Champions commence. D’ici là, on a le temps d’y penser », a déclaré Marquinhos, avant d’être suivi par un homme qui connaît bien le BVB pour l’avoir affronté lorsqu’il évoluait à Schalke 04, Eric-Maxim Choupo-Moting.

Les Parisiens ne veulent pas faire de fixette sur le BVB

« Ah mais moi j’aime bien. On revient en Allemagne. Il y aura une très bonne ambiance, c’est un grand club. Ce sera difficile, mais on aura confiance en nous. Et puis il y a une histoire spéciale comme notre coach vient de Dortmund. J’ai joué à Schalke, (BVB-Schalke) c’est le plus grand derby en Allemagne, donc c’est un plaisir de jouer contre eux, mais bien sûr, il faut gagner ». Un plaisir mais pas seulement. Les Parisiens savent qu’ils vont devoir se préparer à fournir de gros efforts physiques, sans devoir rechigner.

« On sait que c’est une équipe qui court beaucoup, qui a beaucoup d’intensité. Ils attaquent, il y a beaucoup de joueurs qui ne regardent pas les efforts qu’ils font. Il font ces efforts vers l’avant. Le coach va nous donner les points à exploiter, mais tranquille hein. On a le temps pour penser à ce match. On a des choses importantes à faire d’ici là. Il ne faut pas qu’on pense déjà à ce match. Il faut continuer avec cette intensité et à être performant. C’est comme ça qu’on va préparer ce match », a expliqué Marquinhos. Attendons de voir si les actes se joindront à la parole.