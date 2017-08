En progression constante ces deux dernières saisons, l’OGC Nice n’aura malheureusement pas la chance de pouvoir disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions. Un manque à gagner sur le plan financier, mais aussi en termes d’affiches à l’Allianz Riviera. Car, encore une fois, le nouveau format de répartition des chapeaux nous promet du lourd pour la phase de poules. Surtout pour le champion de France en titre, l’AS Monaco. Sacrée en mai dernier, au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain, l’ASM profite de son statut de champion pour être placée dans le chapeau 1. Un honneur qui est cependant loin d’être un avantage.

Qualifié hier soir dans la douleur, le FC Séville est en effet venu compléter le pot 2. Résultat : si Monaco est assuré d’éviter des poids lourds tels que le Real Madrid, le Bayern Munich, la Juventus ou Chelsea, la formation princière, est condamnée à hériter d’un gros du chapeau 2. En effet, hormis le PSG (deux clubs d’une même nation ne peuvent se rencontrer en phase de poules), c’est Porto, Séville, le Borussia Dortmund, Manchester City, Manchester United, l’Atlético Madrid ou le FC Barcelone qui attendent les hommes de Leonardo Jardim. pas une mince affaire. Et ce n’est pas tout.

Monaco, un champion pas gâté ?

Si des équipes telles qu’Anderlecht, Besiktas, Bâle ou l’Olympiacos sont plus qu’abordables, le chapeau 3 propose également des adversaires plus que relevés tels que Naples, Tottenham, l’AS Roma ou encore Liverpool ! Enfin, le Celtic Glasgow de Moussa Dembélé, Feyenoord ou encore la révélation allemande du RB Leipzig, toutes dans le pot 4, auront à coeur de jouer les poils à gratter de service. Au final, dans le pire des cas, Monaco pourrait donc se retrouver dans un groupe composé du Barça, Tottenham et du RB Leipzig. Dans le meilleur des cas, la poule pourrait être : Monaco, Porto, Anderlecht, Maribor.

De son côté, le Paris Saint-Germain n’est pas en reste et priera sans doute pour hériter d’une tête de série du pot 1 telle que le Shakhtar Donetsk ou le Spartak Moscou. Voire le Benfica. Les Aguias restent des adversaires coriaces, mais toujours plus accessibles que le Real Madrid, le Bayern Munich, la Juventus ou Chelsea. Pour la suite, même combat que l’ASM en ce qui concerne les chapeaux 3 et 4. Le plus mauvais scénario pour les Rouge-et-Bleu pourrait donc être : Real Madrid, PSG, Tottenham, RB Leipzig. Le plus favorable : Spartak Moscou, PSG, Anderlecht, Maribor.

1er chapeau :

Real Madrid

Bayern Munich

Juventus

Benfica

Chelsea

Shakhtar Donetsk

Monaco

Spartak Moscou

2e chapeau :

FCBarcelone

Atlético Madrid

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

FC Séville

Manchester City

Porto

Manchester United

3e chapeau :

Naples

Tottenham

FC Bâle

Olympiacos

Anderlecht

Liverpool

AS Roma

Beşiktaş

4e chapeau :

Celtic Glasgow

CSKA Moscou

Sporting CP

APOEL Nicosie

Feyenoord

Qarabağ

RB Leipzig

Maribor