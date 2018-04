On le disait sur le déclin, il n’en est rien. Surtout quand sonne l’heure de la Ligue des Champions, une compétition que le Portugais apprécie tout particulièrement. Un constat que ses détracteurs ne renieront pas, eux qui l’ont parfois moqué lorsque le joueur du Real Madrid a été filmé en train de chanter l’hymne de la coupe aux grandes oreilles avant un match. Cette saison encore, CR7 brille de mille feux et peut logiquement espérer remporter une troisième LdC consécutive, ce qui serait un exploit unique depuis l’instauration du nouveau format de la compétition.

Avant son doublé marqué à l’Allianz Stadium face à la Juventus (3-0), le Lusitanien possédait déjà plusieurs records en LdC. Seul joueur à avoir marqué lors de trois finales de LdC, Ronaldo s’était assuré d’une septième année d’affilée à plus de 10 buts en Ligue des Champions lors du duel face au Paris Saint-Germain. Avant ça, le Merengue a réussi l’exploit de devenir le seul joueur à avoir marqué lors des six matches de la phase de groupes. Pas mal. Mais ses deux buts marqués contre la Vieille Dame l’ont fait entrer un peu plus dans l’histoire.

Ronaldo affole les compteurs

14 - @Cristiano en Ligue des Champions 2017/18 : Barcelone en Ligue des Champions 2017/18 : MVP. pic.twitter.com/tESR7RZhA2 — OptaJean (@OptaJean) 4 avril 2018

Ronaldo est ainsi l’unique joueur à avoir trouvé le chemin des filets pour son dixième match consécutif dans l’épreuve. Deux réalisations qui portent désormais à 119 son total de buts en LdC. De quoi asseoir davantage son statut de meilleur artilleur de l’histoire de la compétition devant Lionel Messi (100). Mais ce n’est pas tout. Avec 14 buts au compteur cette saison, la star de la Casa Blanca est parvenue à signer une telle performance pour la troisième fois de sa carrière. Son record ultime (17 buts) est donc largement égalable.

Mais 14 buts, c’est aussi plus fort que les 13 réalisations de tout le FC Barcelone cette année. Une statistique qui pourrait ne plus être d’actualité à partir de ce soir et le match face à l’AS Roma. Marquer plus de buts que tout un club, une spécialité du Portugais. En effet avec 22 buts inscrits en quart de finale de LdC, Cristiano Ronaldo affiche un total supérieur à celui de la Juve dans toute son histoire. Seuls le Real Madrid (59), le Bayern Munich (53), Chelsea (33), le FC Barcelone (48) et Manchester United (44) ont fait mieux. Marqué au fer rouge par cette humiliation à domicile comme toute son équipe, Gianluigi Buffon se souviendra encore plus de cette déroute. CR7 est en effet le joueur ayant marqué le plus de buts à Gianluigi Buffon en Ligue des Champions (9 buts en 15 tirs). Et dire qu’il reste encore le match retour à disputer au Bernabeu...