Les récents événements en Ligue des Champions ont relancé - une fois encore - le débat en Espagne. Avec ses exploits lors du match aller face à la Juventus, la star du Real Madrid a encore frappé un grand coup. De son côté, la star catalane a été plutôt invisible lors du match retour face à la Roma et sa performance a été pointée du doigt en Espagne. Qui de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi est le plus décisif dans la plus grande des compétitions européennes ? Marca tente d’y répondre en comparant les statistiques des deux joueurs.

Ainsi, au total, Cristiano Ronaldo a fait trembler les filets à 120 reprises en Europe au cours de sa carrière, contre 100 buts pour la star argentine. Tous deux totalisent 60 buts en phase de poules, et c’est sur les tours à élimination directe que le Lusitanien s’est montré supérieur. En huitièmes, Messi affiche 24 réalisations contre 20 pour CR7. Mais en quarts, la différence est énorme, puisque le Madrilène a marqué plus du double de but que La Pulga (23 contre 10) !

En demi-finales, la différence est là aussi abyssale : Cristiano Ronaldo a marqué 13 fois à ce stade de la compétition, alors que Messi ne compte que 4 réalisations en demi-finale ! En finale, le Merengue affiche 4 buts au compteur, contre 2 pour le Blaugrana. Sur le plan statistique, il n’y a donc pas débat : le Portugais est supérieur à l’Argentin sur la scène européenne !