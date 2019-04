Début ce mardi des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Au programme ce jour, trois clubs anglais. Manchester City et Tottenham s’affrontaient dans le nouveau stade des Spurs quand les Reds de Liverpool évoluaient contre le FC Porto. Ce qu’on peut dire c’est que les derniers finalistes de la plus prestigieuse des compétitions européennes n’avaient pas envie de perdre de temps et surtout avaient les dents longues face à des Portugais qui étaient plutôt bien en place dans les premières minutes de cette rencontre.

Mais dans les dix premières minutes, les visiteurs allaient se retrouver menés. Propriétaire du ballon sur le côté gauche, Sadio Mané transmettait dans la surface à Roberto Firmino. Le Brésilien se retournait facilement pour délivrer un amour de ballon en retrait à Naby Keita dont la frappe contrée finissait au fond des filets (1-0, 5e). Les hommes de Sérgio Conceição avaient pris un coup derrière la tête et Mohamed Salah envoyait sa tentative à côté des buts de Casillas (22e). Mais il ne fallait pas attendre longtemps avant de voir le second but des ouailles de Jürgen Klopp. En effet, Jordan Henderson n’était pas attaqué par la défense portugaise et envoyait un amour de passe vers Trent Alexander-Arnold qui donnait un centre parfait pour Firmino (2-0, 26e).

Les joueurs de Porto étaient trop peu précis dans le dernier geste

Avec une avance de deux buts, les Liverpuldiens pouvaient donc voir venir. Ils temporisaient de plus en plus et plaçaient quelques piques comme cette tentative de Firmino de peu à côté (34e). Entre temps, Moussa Marega, l’attaquant de Porto, butait sur un Alisson Becker sûr de lui (30e). À la pause, Liverpool menait assez logiquement sur le score de deux buts à zéro. Au retour des vestiaires, les Reds étaient un peu plus attentistes et s’exposaient aux tentatives de Porto. Sauf que Mané rôdait. Sur un délicieux centre d’Henderson, l’ancien de Southampton envoyait le ballon au fond du but. Mais cette réalisation était refusée pour un hors-jeu peu évident (48e).

Les Portugais reprenaient donc conscience du danger que représentaient leurs adversaires et reculaient assez logiquement. C’est ainsi que Mohamed Salah voyait sa frappe contrée par Danilo Pereira puis stoppée par Iker Casillas (52e). Après l’heure de jeu, le rythme retombait peu à peu et cela faisait les affaires des joueurs du FC Porto qui se montraient de plus en plus menaçants. Toutefois, Marega gâchait beaucoup trop d’occasions et Alisson voyait toutes les tentatives de ses adversaires fuir son cadre. Avec cette victoire, Jürgen Klopp et ses joueurs peuvent voir venir avant le retour à Porto.

