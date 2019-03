Si l’Olympique Lyonnais défiait le FC Barcelone ce mercredi soir, les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions nous offraient une autre affiche de gala puisque le Bayern Munich recevait Liverpool à l’Allianz Arena. Trois semaines en arrière, les deux écuries européennes s’étaient quittées sur un score nul et vierge à Anfield Road. Devant son public, le champion d’Allemagne voulait donc obtenir son billet pour les quarts de finale de C1, et il fallait faire chuter Liverpool pour éviter une prolongation (en cas de 0-0). De leur côté, les Reds pouvaient se contenter d’un match nul 1-1 ou plus grâce à la règle des buts à l’extérieur. Pour ce match, Niko Kovac alignait un 4-2-3-1 avec Ribéry côté gauche, tandis que Jürgen Klopp sortait son 4-3-3 et le trio Salah-Firmino-Mané devant. Devant leur public, les Bavarois posaient rapidement le pied sur le ballon, le confisquant aux Reds.

Après plusieurs séquences, les locaux se procuraient une première opportunité mais la frappe en première intention de Thiago Alcantara passait au-dessus des cages d’Alisson (8e). Et après une situation litigieuse entre Lewandowski et Van Dijk (11e), Liverpool perdait Henderson sur blessure, remplacé par Fabinho (13e). Suite à ce coup dur, les Reds retrouvaient des couleurs et commençaient à approcher la surface de Neuer. Firmino offrait une frayeur au public allemand (25e) et juste derrière, Liverpool trouvait la faille. Sur une ouverture de Van Dijk, Mané contrôlait son ballon devant Rafinha. L’international sénégalais évitait ensuite la sortie de Neuer pour se mettre dans le sens du but et placer son ballon piqué (26e, 0-1). Les hommes de Jürgen Klopp n’avaient cependant pas vraiment le temps de savourer. Alisson captait d’abord une tentative de Lewandowski (30e) alors que de l’autre côté, Robertson butait sur Neuer (35e). Finalement, le Bayern Munich revenait dans la partie.

Sadio Mané et Virgil van Dijk envoient Liverpool en quarts de finale

Parti à la limite du hors-jeu, Gnabry recevait le ballon côté droit. Le joueur de 23 ans centrait alors du pied droit vers Lewandowski, mais Matip s’interposait et marquait malheureusement contre son camp (39e, 1-1). Grâce à ce but, les Bavarois revenaient donc aux vestiaires sur ce score nul. Au retour des vestiaires, les troupes de Niko Kovac voyaient un peu moins le ballon, puisque les Reds évoluaient plus haut. Servi plein axe, Salah décochait d’ailleurs une lourde frappe que Neuer repoussait des deux poings (50e). Malgré tout, les locaux se montraient eux aussi dangereux. Comme sur l’égalisation, Gnabry débordait côté droit et cherchait Lewandowski dans l’axe, mais le Polonais était un peu trop court pour couper la trajectoire (61e). Sur le plan offensif, les Reds étaient cependant plus précis, et ces derniers reprenaient l’avantage après l’heure de jeu. Milner se chargeait d’un corner côté droit et Van Dijk sautait plus haut que tout le monde pour catapulter le cuir au fond des filets (69e, 1-2).

Après avoir remplacé Ribéry par Coman (62e), Niko Kovac tentait le tout pour le tout en lançant Goretzka (à la place de Martinez, 72e) et Renato Sanches (pour James Rodriguez, 78e). Malgré ces changements, les Reds continuaient leur travail dans le camp bavarois et Salah oubliait Mané sur une action intéressante (75e). Dès lors, Jürgen Klopp commençait à faire tourner et son équipe marquait même un troisième but. Trouvé par Origi sur la droite, Salah s’appliquait et servait magnifiquement Mané dans la surface. Le Sénégalais terminait alors le travail de la tête (84e, 1-3). Les Bavarois retrouvaient le ballon ensuite mais n’arrivaient plus vraiment à approcher la surface adverse, alors que les tribunes de l’Allianz Arena commençaient à se vider. L’arbitre accordait trois minutes de temps additionnel mais le score ne bougeait plus. Liverpool dominait donc le Bayern Munich (3-1) et obtenait son billet pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions.

