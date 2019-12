Le Tuchelico. Forcément, l’entraîneur du Paris Saint-Germain sera au cœur de l’actualité en février prochain lorsqu’il se déplacera à Dortmund en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le tirage au sort lui a en effet réservé un retour sur ses terres, lui qui a entraîné le BVB entre 2015 et 2017, avant de rallier par la suite le PSG en 2018. Présent à Nyon pour le tirage au sort, Leonardo, le directeur sportif du club francilien, a toutefois voulu éviter de tomber dans le sentimentalisme. « Les histoires individuelles ne comptent pas, mais ce sera quelque chose de spécial pour lui sûrement », a-t-il commenté sur RMC Sport.

Mais le directeur sportif est-il content de ce tirage, qui aurait pu lui réserver un adversaire plus défensif ? « Toujours difficile, ce serait le même discours pour d’autres équipes, c’est toujours compliqué. C’est une équipe qui joue, qui cherche l’offensive. Notre entraîneur connait très bien l’ambiance et l’équipe. Ambiance spéciale pour lui aussi. On cherche aussi l’offensive, tout peut se passer, c’est spécial », a reconnu Leonardo.

Un match forcément fou ?

Clairement, c’est bien la folie que peut insuffler le BVB à ses rencontres qui est redoutée du côté du PSG. « Normalement, en Ligue des Champions, tu as des espaces. Le Borussia et nous on a tendance à être offensifs, c’est bien pour le spectacle, mais on doit trouver l’équilibre, être capable de gérer la lecture de match, gérer le moment. On joue dans deux mois, et il y a du temps entre les deux matches. On va devoir préparer tout ça. (…) On va se concentrer sur notre match, le tirage au sort, c’est un peu de la chance. On va essayer de se concentrer sur ça. D’être prêts en février », a conclu Leonardo.

Effectivement, la dynamique est rarement la même en décembre et en février, et le PSG est bien placé pour le savoir. Actuellement troisième de Bundesliga, le Borussia a repris du poil de la bête ces derniers temps après un passage compliqué début novembre. L’entraîneur Lucien Favre a même été menacé. Qu’en sera-t-il en février prochain ? Avec son armada offensive, le PSG sera dans tous les cas le grand favori de cette double confrontation.