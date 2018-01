Le mercato d’hiver vient à peine d’ouvrir ses portes qu’il est déjà entré dans l’histoire. Habituellement considérée comme un marché d’appoint, la fenêtre du mois de janvier permet désormais d’exploser les records. Une tendance lancée par les deux plus gros acteurs de ce mercato : Liverpool et le FC Barcelone. Les Reds ont tiré les premiers en recrutant le Hollandais Virgil van Dijk contre 84 M€, faisant ainsi de l’ancien pensionnaire de Southampton le défenseur le plus cher de l’histoire du football.

Quelques jours plus tard, le club de la Mersey est parvenu à faire passer son solde mercato dans le positif en vendant sa star brésilienne Philippe Coutinho au Barça pour 160 M€ (120 M€ fixes + 40 M€ de bonus). Deux opérations XXL qui ont des conséquences opposées avant la reprise de la Ligue des Champions. Après avoir disputé l’épreuve avec Liverpool, Coutinho ne pourra donc pas participer à la suite de la compétition sous ses nouvelles couleurs. Chose que pourra faire van Dijk, Southampton n’ayant pas joué l’épreuve.

Coutinho recalé, van Dijk accepté

Depuis, d’autres transferts ont ou vont concerner d’autres clubs qualifiés pour les huitièmes de finale. L’occasion pour l’UEFA de publier un article sur son site officiel, histoire de rappeler quels sont les critères de qualification pour les recrues ayant rejoindre une écurie encore en lice en LdC :

« Pour tous les matches à partir des huitièmes de finale, un club peut inscrire au maximum trois nouveaux joueurs qualifiés pour les matches restants de la compétition en cours. Cette inscription doit être faite jusqu’au 1er février 2017 au plus tard. Ce délai ne peut pas être prolongé. Un seul joueur du contingent de trois joueurs susmentionné peut exceptionnellement être inscrit, même s’il a été aligné lors d’un match de la phase de matches de groupe d’une compétition interclubs de l’UEFA pour un autre club pendant la saison en cours, à condition de ne pas avoir été aligné :

dans la même compétition pour un autre club ;

pour un autre club qui est actuellement dans la même compétition.

Un ou plusieurs joueurs du contingent de trois joueurs susmentionné alignés uniquement lors du premier, deuxième ou troisième tour de qualification ou lors des matches de barrage de l’UEFA Champions League ou de l’UEFA Europa League peut/peuvent être inscrit(s). Si l’inscription de ces nouveaux joueurs entraîne le dépassement du nombre de joueurs sur la liste A (25 joueurs), le club doit retirer de cette liste le nombre nécessaire de joueurs déjà inscrits afin que l’effectif soit à nouveau de 25 joueurs. »

Une bonne nouvelle donc pour Fabian Frei (Bâle), Ross Barkley (Chelsea) et Sandro Wagner (Bayern).