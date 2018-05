Le Real Madrid est insatiable ! Donné perdu dans la défense de son titre continental, le club merengue a cloué le bec à tout le monde ! Vainqueur du Paris Saint-Germain en huitième de finale, de la Juventus en quarts et donc du Bayern Munich en demi-finale, la Casa Blanca va disputer sa troisième finale de Ligue des Champions consécutive. Un exploit XXL et surtout un record pour Zinedine Zidane, puisqu’aucun entraîneur n’avait fait aussi bien dans l’histoire de la compétition depuis Marcelo Lippi et la Juventus (entre 1996 et 1998).

En quête de la treizième coupe aux grandes oreilles du Real Madrid, Zidane avait marqué l’avant-match de son empreinte en dégainant un onze de départ inédit face au Bayern. Une composition de départ où Lucas Vazquez était repositionné en latéral droit, où Casemiro avait laissé sa place à Kovacic et où Karim Benzema était titularisé. Des choix encore payants. Interrogé au micro de beIN Sports, l’entraîneur madrilène n’a pas fanfaronné pour autant. « Je ne sais pas si c’est courageux. Ce sont les décisions que je prends. On est 25, à un moment donné, je fais des choix. Casemiro est un joueur qui joue souvent, mais à l’arrivée je ne fonctionne pas comme ça. Je regarde juste ce qu’on va proposer. Aujourd’hui, c’était ça. Les autres ont été présents. On n’a pas été bons en première, meilleurs en deuxième, on est allé les presser. On a pris ce but rapidement qui nous a empêchés d’être en confiance dès le début ».

Zidane félicite Benzema et Navas

Lucide sur le contenu du match de ses hommes, le Français a quand même tenu à féliciter une équipe merengue qui a souvent plié sans jamais rompre. « De toute façon c’est l’ADN de ce club. Jusqu’à la dernière minute, on ne va rien lâcher. Comme les joueurs du Bayern qui ont fait un grand match. C’est pour ça qu’on aime le football. Ça peut être dans un sens comme dans l’autre. Ce soir, on peut être content, on est en finale ». Heureux, Zidane n’a pas oublié non plus de saluer les deux hommes du match de la soirée : Karim Benzema et Keylor Navas.

Auteur d’un doublé, l’attaquant tricolore a répondu de la meilleure des manières et surtout au bon moment à ses détracteurs. Quant à son coéquipier costaricain, ses nombreuses parades ont également joué un grand rôle dans la qualification du Real. « Il (Benzema) le méritait, il méritait de marquer. Il a beaucoup travaillé, il s’est donné, il n’a jamais rien lâché. Pour moi, ça ne change rien. Son jeu est toujours le même, il est toujours important pour nous. Il nous a donné la qualification. Si on peut sortir un autre joueur (du lot), Navas il nous a sorti beaucoup d’arrêts, il a été décisif. » Les intéressés apprécieront.