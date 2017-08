L’OGC Nice jouait gros ce soir pour ce match retour du troisième tour préliminaire de Ligue des champions. Pour aborder ce choc face à l’Ajax Amsterdam, Lucien Favre devait composer avec l’absence de son buteur italien Mario Balotelli blessé aux ischios-jambiers. Le technicien suisse misait donc sur Alassane Plea pour faire oublier l’attaquant transalpin au sein d’un 4-2-3-1 où l’ancien lyonnais pouvait compter sur les offrandes de Srarfi and co. Les Aiglons entamaient la rencontre de manière idéale. Sur une superbe contre-attaque, Eysseric combinait au milieu du terrain avec Srarfi et Plea. Lees-Melou prenait la profondeur et se présentait seul face à Onana. L’ancien dijonnais voyait sa tentative repoussée par le portier hollandais dans les pieds de Souquet qui ouvrait le score (0-1, 3e). Le Gym ratait le coche quelques minutes plus tard avec Srarfi qui lançait Plea dont la frappe mal négociée n’inquiétait pas Onana (7e). L’entame niçoise contrecarrait sérieusement les plans hollandais.

Les hommes de Marcel Keizer peinaient à prendre le contrôle des opérations face à une formation azuréenne très bien organisée collectivement. Mis en confiance pour l’ouverture du score précoce, Nice enchaînait avec Koziello qui s’approchait de la surface et trouvait Srarfi dont la frappe n’inquiétait pas Onana (23e). Mais sur sa seule réelle opportunité depuis le début du match, l’Ajax trouvait la faille. Sur un superbe service de Ziyech, Van de Beek s’emmenait bien le cuir et trompait Cardinale de près (1-1, 26e). Positionné sur le flanc gauche de la défense niçoise, Malang Sarr éprouvait les pires difficultés face à l’explosivité de Justin Kluivert. Galvanisés par leur égalisation, les joueurs de l’Ajax évoluaient beaucoup plus haut sur le pré. Sur un coup-franc frappé par Ziyech, Cardinale devait s’employer et boxer le ballon (41e). Sur un petit numéro de Kluivert, Viergever se retrouvait lancé dans la profondeur, mais se heurtait à la sortie de Cardinale. Le portier niçois dégageait malencontreusement sur le latéral hollandais, le ballon passait juste à côté des buts (43e). Les deux équipes rejoignaient les vestiaires avec ce score de parité.

L’OGC Nice au septième ciel

Au retour des vestiaires, Lucien Favre opérait un changement tactique avec l’entrée de Dalbert à la place de Srarfi. Le joueur brésilien pouvait ainsi prêter main forte à Malang Sarr sur le flanc gauche. Dès les premières minutes, l’Ajax se montrait pressante. Sur un mauvais renvoi, Van de Beer décochait une somptueuse volée, Cardinale s’envolait pour repousser le danger (48e). Le club hollandais enchaînait avec Dolberg qui remisait sur Justin Kluivert dont la frappe croisée filait à côté des buts niçois (50e). Nice était pris à la gorge et ne parvenait pas à s’approcher des buts gardés par Onana.

L’Ajax matérialisait sa domination sur un éclair de génie signé Ziyech dont l’ouverture trouvait Viergever sur la gauche. Son centre au point de penalty était catapulté au fond des filets par Sanchez (2-1, 57e). Sur un exploit personnel, Dolberg prenait de vitesse Dante et se retrouvait seul face à Cardinale. L’attaquant danois croisait trop sa frappe (61e). Dans tous les bons coups, Hakim Ziyech se distinguait avec une lourde frappe en dehors de la surface qui fuyait le cadre (78e). Pourtant dans un temps faible, le Gym allait faire basculer le sort de son avenir européen. Sur une récupération de Seri, Plea décalait Seri dont la talonnade lumineuse trouvait Marcel au point de penalty qui crucifiait l’Ajax (2-2, 79e). L’OGC Nice se qualifie pour les barrages de la Ligue des champions !

Revivez le film du match sur notre live commenté.

L’homme du match : Alassane Plea (8) : cela faisait six mois qu’Alassane Plea n’avait pas démarré une rencontre officielle. L’attaquant niçois s’est dépensé sans compter sur le front de l’attaque niçoise. C’est lui qui lance en profondeur Lees-Melou sur le but des Aiglons et qui décale Seri sur l’égalisation. Extrêmement généreux dans l’effort, il n’a jamais rechigné aux tâches défensives. Un match complet de la part du principal protagoniste.

Ajax Amsterdam

Onana (4,5) : il aurait sûrement dû mieux faire sur la frappe de Pierre Lees-Melou qu’il dévie sur les pieds de Souquet qui ouvre le score pour Nice (2e). S’est montré ensuite plus rassurant avec notamment un arrêt, facile, sur une frappe de Souquet juste avant la pause (45e+3). Il ne peut rien sur l’égalisation niçoise (79e). A tenté de jouer le héros en toute fin de match sur le dernier corner de l’Ajax. Son coup de tête est passé juste au-dessus.

Veltman (4) : son positionnement sur l’ouverture du score niçoise (2e) est douteuse. Il n’est pas revenu à temps pour contrer la frappe de Pierre Lees-Melou qui a amené le but. Sur le deuxième but niçois (79e), il s’est fait endormir par la magnifique action niçoise.

Sanchez (6) : comme Veltman, il s’est montré passif sur l’ouverture du score niçoise. Auteur ensuite d’une faute grossière mais cruciale sur Srarfi (9e) qui partait au but. Il a marqué en taclant (56e) pour donner l’avantage à son équipe après une action magnifique. Le Colombien s’est ensuite montré solide et concentré, mais a terminé du côté des perdants.

De Ligt (4) : passif également sur l’ouverture du score de Nice. Il a fait un match sobre sinon. Comme ses partenaires de la défense, il s’est fait balader sur l’égalisation de Nice. Remplacé par Campos (86e) qui n’a pas pu s’exprimer.

Viergever (5,5) : excellent offensivement, mais fébrile défensivement. Il a failli marquer un but gag (43e) après que Cardinale a dégagé sur son dos. Toujours aussi offensif au retour des vestiaires, il a donné de la tête un caviar à Sanchez pour le deuxième but (56e). Mais ses prises de risques ont coûté chers, car il n’a pas suivi Seri sur l’égalisation niçoise (79e). Il s’est (quelque peu) racheté en contrant au dernier moment la frappe de Pléa (81e).

Van de Beek (6,5) : discret jusqu’à son but qui relance l’Ajax (26e). Un but magnifique où il a enrhumé Le Marchand avec un superbe contrôle orienté avant de résister au retour de Dante et de finir avec une frappe croisée en taclant, suffisante pour battre Cardinale. Dangereux au retour des vestiaires avec une volée magnifique (49e) détournée miraculeusement par Cardinale. Solide ce soir, comme au match aller.

Schöne (5,5) : beaucoup d’imprécisions dans ses passes en première période mais s’est libéré au même moment que ses coéquipiers, peu avant l’égalisation. Plus vif en seconde période avec une belle frappe (53e) qui est passé juste au-dessus. En fin du match, il s’est rapproché de sa défense pour contrer les assauts niçois, en vain. Remplacé par Huntelaar (78e) qui n’a pas pu sauver les siens malgré beaucoup de volonté.

Ziyech (7,5) : a eu du mal à entrer dans la partie et a montré son agacement avec une faute grossière (21e) sur Seri. Une agression qui l’a libéré. Il a ensuite montré sa magie à plusieurs occasions avec notamment sa passe décisive pour l’égalisation (27e). Une seconde période de haut standing, marquée par une magnifique ouverture pour Viergever qui amène le deuxième but (56e). Pas loin d’inscrire le troisième but (78e) sur une superbe frappe lointaine à ras de terre. Comme ses coéquipiers, il s’est fait refroidir par l’égalisation niçoise.

Kluivert (7) : timide jusqu’à une accélération magique où il a donné le tournis à Sarr (16e). En feu jusqu’à la fin de la première période avec plusieurs crochets abracadabrants. Il est à l’origine de l’action qui amène l’égalisation (26e) après avoir dribblé plusieurs Niçois. Peu après, il a délivré un centre de merveille à Dolberg qui s’est loupé (27e). Auteur d’une nouvelle ouverture magique pour Viergever (43e). Il n’a pas pu montrer autant son talent en seconde période, car bien contenu par la défense niçoise. Remplacé par de Jong (78e) qui s’est bien battu en vain.

Dolberg (6) : grosse occasion sur un magnifique centre de Kluivert (27e) où il a envoyé sa reprise de volée dans les tribunes. S’est bien battu jusqu’à la mi-temps sans parvenir à trouver l’ouverture. En seconde période, il n’est pas loin de marquer un super but individuel (62e) après avoir éliminé la défense niçoise avant de butter sur Cardinale. Plus discret à la fin quand il le fallait.

Younes (5,5) : comme ses partenaires, a eu du mal à se mettre en route mais a fait preuve de patience. Plus discret que Kluivert, il a néanmoins apporté le danger sur deux ou trois occasions avec notamment une belle passe pour Viergever qui manque le cadre (34e). Est monté en puissance au retour des vestiaires, où il a fait des différences sur son côté. S’est procuré une demi-occasion en fin de match pour sauver les siens.

OGC Nice

Cardinale (7) : plus rassurant qu’au match aller à l’Allianz Riviera, le portier niçois a eu beaucoup de travail. S’est distingué par sa bonne détente horizontale et sa vigilance.

Souquet (7) : le latéral droit des Aiglons n’a pas démérité sur son côté droit. Buteur patenté grâce à son opportunisme, il a tenté de rester sérieux tout en maîtrisant son apport offensif. Son sens de l’anticipation a soulagé sa défense.

Dante (6,5) : le capitaine brésilien est clairement coupable sur l’égalisation de l’Ajax. En retard sur l’action, il n’a pas réussi à annihiler l’action qui a permis à Van de Beek d’égaliser. Appliqué dans le jeu long cependant, son jeu de tête reste précieux pour son équipe.

Le Marchand (5,5) : son association avec Dante a traversé des zones de turbulences. Au plus fort de la domination hollandaise, il n’est pas parvenu à rassurer sa défense. Intervention salvatrice en fin de match sur Dolberg qui sauve les siens cependant.

Sarr (5) : le jeune défenseur niçois a vécu un véritable calvaire dans son couloir gauche. Confronté à la fougue de Justin Kluivert, Sarr a vacillé sur chaque accélération de l’ailier hollandais. Remplacé par Marcel (68e) : Le jeune Aiglon a apporté toute sa percussion sur le front de l’attaque. Il a repris victorieusement la talonnade de Seri et assuré la qualification du Gym.

Koziello (6) : déterminé, le petit milieu niçois a cependant éprouvé beaucoup de difficultés sur le plan physique face à des adversaires robustes. Averti à la 38e, il fut souvent au bord de la rupture dans ses interventions.

Seri (7) : l’international ivoirien n’a pas récité sa meilleure partition ce soir. A l’aise techniquement, il n’a que trop peu influé sur le jeu de son équipe jusqu’à cette magnifique inspiration sur l’égalisation du Gym. Sa talonnade reprise victorieusement par Marcel fut décisive.

Eysseric (6) : auteur d’une excellente entame à l’instar de son équipe. Impliqué au début de l’action qui amène le premier but niçois, l’ancien stéphanois a baissé le pied par la suite avec pas mal d’approximations techniques.

Lees-Melou (6) : pas toujours à son avantage dans le jeu, l’ancien dijonnais a semblé assez effacé par rapport à ses coéquipiers. Comme paralysé par l’enjeu, il a contribué néanmoins au premier but niçois avec sa frappe relâchée par Onana. Rentre intelligemment dans le cœur du jeu.

Srarfi (5,5) : très en vue notamment par son aisance technique, le milieu offensif niçois a réalisé une entame convaincante comme son équipe. Mais il a fini par s’éteindre au fil du premier acte. Remplacé par Dalbert (46e) (5) : Précieux sur le flanc gauche, il a clairement soulagé Malang Sarr et éteint Justin Kluivert.

Plea (8) : à lire ci-dessus