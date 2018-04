Une place en finale. Liverpool et l’AS Roma vont se disputer le temps de deux rencontres leur billet pour Kiev, lieu où se déroulera la finale de l’UEFA Champions League le 26 mai prochain. Mais le chemin est encore long pour rejoindre l’Ukraine. Ce mardi, les Reds accueilleront les Romains à Anfield Road pour la demi-finale aller de la compétition. Un match ô combien important pour les deux formations. Jürgen Klopp comme Eusebio Di Francesco en sont bien conscients eux qui devraient dégainer l’artillerie lourde lors de l’acte I.

Du côté des Anglais, le technicien allemand devrait opter pour un traditionnel système en 4-3-3. A priori, c’est le même onze qui avait éliminé Manchester City en quart de finale qui devrait débuter ce soir à en croire la presse britannique comme la presse transalpine. Ainsi, Loris Karius aura pour mission de conserver son but inviolé face aux assauts romains. Il devrait être épaulé par un quatuor défensif composé de Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil Van Dijk et Andrew Robertson. La bataille se jouera aussi dans le cœur du jeu, au milieu de terrain. Les trois soldats, Jordan Henderson, James Milner et Alex Oxlade-Chamberlain, auront donc fort à faire.

Le trio magique de Liverpool attendu de pied ferme

Enfin, Liverpool ne pourra pas se passer de son trio magique Salah-Firmino-Mané. À eux trois, ils ont claqué 23 buts en Champions League cette saison (8 pour les deux premiers et 7 pour Mané). Nul doute que Mohamed Salah, élu meilleur joueur de la saison en Premier League, aura à cœur de briller face à son ancien club. Mais l’AS Roma est prévenue ! Et elle ne compte pas se laisser faire elle qui a réussi l’exploit d’éliminer le FC Barcelone après une incroyable remontada. Di Franceso pourra ainsi s’appuyer sur des troupes ultras motivées. L’entraîneur italien devrait opter pour un système en 3-4-3. A priori, l’incontournable Alisson sera là au coup d’envoi tout comme le trio Fazio-Manolas-Juan Jesus.

Les trois hommes devront sortir un très gros match pour contrer les plans de l’armada offensive des Reds. Ils pourront compter sur le soutien d’un milieu de terrain composé de Florenzi-De Rossi-Strootman-Kolarov. Des éléments expérimentés mais aussi et surtout des joueurs de devoir qui n’hésiteront pas à se mêler à la bataille. Enfin, Ünder et Nainggolan devraient soutenir Edin Dzeko, chargé de mettre le feu et des buts ce soir. Le buteur de 32 ans (6 buts en LdC cette saison) présente l’avantage de bien connaître le football anglais lui qui a évolué plusieurs saisons à Manchester City. Tout est réuni pour que l’on assiste à une belle rencontre ce soir. Un match à suivre d’ailleurs sur notre live commenté.