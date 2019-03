« Magique Mané » (Guardian), « le Mané du moment » (Independent), « Ee Ay Sadio » (Mirror). Il n’y en a presque que pour lui ce jeudi à la une des médias anglais. Sadio Mané (26 ans) a crevé l’écran mercredi soir sur la pelouse de l’Allianz Arena, grâce à un doublé face au Bayern Munich (1-3, 8e de finale retour de Ligue des Champions). Deux buts qui envoient les Reds, finalistes malheureux l’an passé, en quarts de finale. Le premier d’entre eux, suite à une superbe feinte de corps devant Manuel Neuer, a marqué les esprits.

Sur le plateau de BT Sport, Michael Owen, qui s’y connaît en buts, était sans voix. « Brillant, absolument brillant. Tout dans ce but est... (...) Il se met dans une position parfaite pour prendre un maximum de vitesse. Bien sûr, la sortie du gardien est un peu hasardeuse, mais Mané l’a vue et sait ce qu’il doit faire. Regardez bien, avant d’exécuter son dribble, il sait ce qu’il veut faire. (...) C’est un but d’une qualité extrême », a lancé le Ballon d’Or France Football 2001.

Owen impressionné, Klopp sous le charme

Chroniqueur pour le Daily Mail, Chris Sutton, ancien buteur anglais du Celtic notamment, s’est délecté de cette action de classe. « Son premier but est vraiment spécial. Sa première touche fait tout. Mané sait ce qu’il veut dès le départ, et parvient à le réaliser. Il a tourné Manuel Neuer en ridicule », a-t-il lancé avant d’ajouter. « Mané, c’est bien plus que de la simple vitesse. Il a prouvé à l’Europe que Liverpool, c’était bien plus que le seul Salah ». James Milner, en zone mixte, lui a rendu hommage : « Mané est tout simplement en feu ! »

Jürgen Klopp avait évidemment le sourire à l’issue de la rencontre, à l’heure d’évoquer la prestation XXL du Sénégalais. « Je n’ai pas à en parler, il est dans une forme exceptionnelle, il traverse un superbe moment de forme, espérons qu’il ne se blesse pas et que cela continue le plus longtemps possible », lâchait le coach allemand en conférence de presse avant d’y aller de son trait d’humour habituel. « S’il continue, je lui chanterais ma chanson en fin de saison ! » Liverpool vibre plus que jamais au rythme de Mané !