Parfois, en Ligue des Champions quand on arrive au stade des quarts de finale, on retrouve des confrontations entre deux équipes issues du même championnat. C’est le cas ce soir puisque Liverpool s’apprête à accueillir du côté d’Anfield Road l’ogre Manchester City. Lors de la rencontre entre les deux formations en Premier League cette année, les Red avaient dominé les Citizens au terme d’un match absolument ahurissant et un score fou (4-3).

Mais ce soir, ce sera différent. En effet, la C1 est une bouffée d’air pour certaines équipes. Au tour précédent, les Reds s’étaient défaits vraiment facilement de Porto. S’ils n’ont fait que 0-0 en Angleterre, ils l’avaient aisément emporté au Portugal par cinq buts à zéro. Du côté des Skyblues, presque le même topo puisqu’ils l’avaient emporté quatre buts à zéro en Suisse contre Bâle, mais en perdant au retour avec une équipe fortement remaniée à Manchester (1-2). Voici ce que pourraient nous réserver Klopp et Guardiola qui vont se livrer un énorme duel tactique.

Un duel de 4-3-3

Du côté des Reds, on se dirige vers un 4-3-3. Dans les cages, l’Allemand Karius devrait être préféré au Belge Mignolet. En défense, la ligne de quatre serait composée par Alexander-Arnold, Lovren (qui profite de l’absence de Matip sur blessure), Van Dijk et Robertson. Dans l’entrejeu, Henderson jouerait le rôle de sentinelle pendant que Wijnaldum et Oxlade-Chamberlain auront pour mission d’alimenter l’inamovible trio d’attaque Salah-Firmino-Mané. Un trident qui avait scellé la qualification des Reds dès le huitième de finale aller contre Porto (triplé de Mané entre autres).

Pour sa part, Pep Guardiola devra se passer à coup sûr de Sergio Agüero. Cela n’empêchera pas l’Espagnol pour autant d’aligner un 4-3-3 très offensif. Ederson gardera les cages, tandis que le Français Aymeric Laporte occupera le flanc gauche (pour mieux museler Salah) d’une défense à quatre qu’il composera avec Walker, Otamendi et Kompany. Au milieu, Fernandinho devrait être préféré à Gundogan pour épauler les artistes Kevin de Bruyne et David Silva. En attaque, Bernardo Silva devrait démarrer la rencontre sur le banc, Guardiola optant pour le trio Sterling-Jesus-Sané.