Leader incontesté de la Premier League avec seize points d’avance sur son poursuivant, meilleure attaque du championnat (88 buts), auteur d’un quasi sans faute en phase de poules de Ligue des Champions (1 défaite, 5 victoires, dont deux face au Napoli) : Manchester City donnait une impression de surpuissance à l’heure d’aborder son quart de finale aller à Liverpool. Cité comme l’un des grands favoris à la victoire finale, le club entraîné par Pep Guardiola semblait enfin avoir tiré les leçons de son échec la saison dernière en huitième de finale face à Monaco. Et puis patatras !

Balayé 3 buts à 0 après seulement trente minutes de jeu à Anfield, City a lourdement chuté sur le terrain du quintuple champion d’Europe. Un énorme couac pour une équipe qui, comme le Paris Saint-Germain, fait cracher les pétrodollars chaque été pour se constituer un groupe de stars capable de remporter au plus vite la coupe aux grandes oreilles. Mais hier, étonnamment, la hargne et l’envie étaient du côté des Reds. Un constat cinglant pour les hommes de Pep Guardiola dont le principal fait de match n’a pas été leur domination en seconde période, mais cette incroyable statistique : 0 tir cadré ! Une première depuis octobre 2016 ! Assez dingue alors que le futur champion d’Angleterre alignait une attaque composée d’éléments tels que Gabriel Jesus, Leroy Sané, Kevin de Bruyne ou encore David Silva.

Guardiola croit en l’exploit

0 - Manchester City failed to direct a single shot on target in a game for the first time since 26th October 2016 (v Man Utd in the League Cup). Blunt. — OptaJoe (@OptaJoe) 4 avril 2018

Forcément très attendu en conférence de presse pour se justifier, Guardiola a quelque peu surpris son auditoire en laissant entendre que son équipe était loin d’avoir rendu une mauvaise copie. « On est arrivé avec une grosse personnalité, dès le début, mais ils ont marqué. On a continué à jouer, mais ils ont marqué encore deux buts de plus. C’est dur. (...) Je n’ai pas beaucoup de regrets. Ils ont eu deux occasions et ont marqué deux buts. C’était dur, mais le reste du match, nous avons été très bons. (...) On avait besoin d’un but, on ne l’a pas marqué. (...) Je n’ai pas le sentiment que nous avons joué pour concéder ce résultat. Nous devons rester nous-mêmes. C’est ce que je dis à mes joueurs. Je changerai peut-être d’avis demain en regardant à nouveau le match, mais je n’ai pas le sentiment que le match était un désastre », a-t-il indiqué dans des propos relayés par les médias présents.

Un avis que ne partageront pas forcément tous les observateurs, d’autant que Manchester City a 94% de chances de passer à la trappe. Une élimination qui sonnerait comme un gros échec pour un Guardiola dont le parcours en Ligue des Champions avec City est bien plus chaotique que ses expériences avec le Barça ou le Bayern Munich. Mais avant de s’épancher sur un tel scénario, le technicien espagnol s’accroche fermement aux 6% restants synonyme de remontada. « C’est dur, mais nous y croyons. Personne ne pense que nous allons passer, nous allons essayer de nous convaincre demain. Nous connaissons la qualité de Liverpool, nous respectons notre adversaire. Mais nous leur avons déjà marqué des buts chez nous. Le résultat n’est pas irréversible. Si nous jouons notre football, nous avons des chances de nous qualifier. Personne n’est heureux ce soir (hier soir) ». Un peu plus d’un an après l’une des plus grandes secousses de l’histoire de la LdC au Camp Nou, Manchester City sera-t-il capable d’imiter les Blaugranas ? Les Citizens peuvent toujours se dire qu’ils ont collé un 5-0 aux Reds cette saison à l’Etihad.