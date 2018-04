Le match aller en a surpris plus d’un. Favori face au Liverpool de Jürgen Klopp, le Manchester City de Pep Guardiola, si dominateur en Premier League, s’est effondré au cours d’une première mi-temps assez folle en encaissant 3 buts. La possession de balle, largement en faveur des Citizens, ne signifie pas forcément action de but (0 tir cadré au compteur). Le scénario sera-t-il le même lors du match retour à l’Etihad Stadium ?

Pep Guardiola assure croire à une remontée, tout comme ses joueurs. Il devrait en tout cas aligner une équipe différente de celle d’Anfield, où ses choix n’avaient pas porté leurs fruits. En effet, les titularisations de Gündogan et Laporte n’avaient pas été convaincantes. On pourrait donc retrouver un Manchester City plus classique, avec Ederson dans les cages et une défense Walker-Kompany-Otamendi-Delph.

Salah est attendu

Ensuite, fini les expérimentations et place au milieu qui a régné sur la Premier League cette saison avec Fernandinho, De Bruyne et David Silva, soit l’assurance d’une bonne maîtrise du ballon. Devant, il faudra se montrer efficace. Agüero est de retour et devrait être aligné à la place de Gabriel Jesus, transparent à l’aller. Plus visible mais peu inspiré à l’aller, Leroy Sané aura l’occasion de se faire pardonner à gauche, tandis que Sterling sera aligné à droite pour amener plus de danger.

Liverpool devra donc se méfier, mais possède quelques certitudes. Déjà d’avoir une défense solide ces dernières semaines : 0 but encaissé à l’aller, tout comme ce week-end face à Everton en Premier League. On retrouvera donc la défense de l’aller, avec Karius au but et un quatuor Alexandre-Arnold-Lovren-Van Dijk-Robertson. Suspendu, Henderson sera remplacé par Wijnaldum (testé face à Everton au poste de sentinelle). Il sera accompagné par l’indispensable Milner et Oxlade-Chamberlain. En attaque, le doute existe sur la présence de Salah, mais l’ensemble de la presse anglaise pense qu’il sera bien présent sur la pelouse, avec Firmino et Sané. De quoi s’attendre à un nouveau grand match.