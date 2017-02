Une semaine après l’exploit du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (4-0), le football français espère vivre un autre grand moment de football. Car encore une fois, c’est un géant de la scène européenne qui se dresse face à l’un de nos représentants. En très grande forme depuis le début de la saison, l’AS Monaco va donc se mesurer au Manchester City de Pep Guardiola à l’Etihad Stadium (match à suivre en direct commenté sur FM) avec pour défi de faire mieux que le Paris Saint-Germain de Laurent Blanc la saison dernière en quart de finale retour.

Pour ce faire, Leonardo Jardim peut compter sur un effectif presque au complet et alignera vraisemblablement un 4-4-2. Dans les cages, l’indéboulonnable Danijel Subasic répondra présent. En défense, en revanche, la seule nouveauté devrait être la titularisation de l’Italien Andrea Raggi en raison de la suspension de Jemerson. Sur les côtés, pas de surprise avec le duo Djibril Sidibé-Benjamin Mendy. Dans l’axe de l’entrejeu, le couteau suisse brésilien Fabinho figurera aux côtés du très courtisé Tiémoué Bakayoko, remis de sa blessure contractée face à Bastia vendredi dernier.

Des surprises à prévoir

Pour animer les flancs, Jardim misera à droite sur son compatriote et chef d’orchestre de l’ASM Bernardo Silva. Décisif en poules contre Tottenham et le CSKA Moscou, l’ancien pensionnaire de Benfica aura l’occasion de prouver sa valeur et surtout de faire monter les enchères en vue du mercato estival en cas de bonne prestation. Pour ce qui est du côté gauche, en revanche, une incertitude subsiste. Alors que Thomas Lemar est annoncé, il n’est pas exclu de voir l’autre grand talent de l’ASM Kylian Mbappé coiffer l’ex-Caennais sur le poteau. Enfin, le duo Valère Germain-Radamel Falcao devrait être chargé de marquer un ou plusieurs précieux buts à l’extérieur.

En face, Pep Guardiola devrait aligner une formation en 4-3-3 sans trop de surprises. Et si Claudio Bravo est annoncé remplaçant au profit de Willy Caballero, l’arrière-garde mancunienne devrait être composée du quatuor Sagna-Otamendi-Stones-Kolarov. À noter toutefois qu’une incertitude plane sur la titularisation du Serbe, Guardiola n’ayant pas exclu de faire jouer Fernandinho à sa place. Au milieu, si Ilkay Gündogan manquera à l’appel (blessé jusqu’à la fin de la saison), l’Espagnol fera confiance au trio Touré-Silva-De Bruyne pour alimenter les flèches Sterling-Sané et l’Argentin Agüero, Gabriel Jesus étant indisponible pour de longs mois.

Le match Manchester City- AS Monaco sera à suivre en direct commenté sur le site.