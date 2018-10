Après la trêve internationale et le championnat, la Ligue des Champions fait son retour ce soir pour la 3e journée de la phase de groupes. Pendant que l’OL se rendra à Hoffenheim (un match à suivre en live commenté sur notre site), un choc aura lieu à Old Trafford pour ce qui est un classique de la scène européenne. Manchester United accueille la Juventus Turin pour un affrontement très important, puisqu’il s’agit du second (avec 4 points) du groupe H qui reçoit le leader (6 points). Le vainqueur de cette rencontre prendrait une sérieuse option sur la qualification.

Dans ce match, qui sera bien sûr à suivre en live sur Foot Mercato, les Red Devils font figure de bêtes blessées. Mal en point en ce début de saison, ils auront là l’occasion de frapper fort face à un des favoris pour le titre en mai prochain. Auteur d’un bon coup de sang ce week-end lors du nul de son équipe à Chelsea (2-2), José Mourinho devrait aligner la même équipe puisque Fellaini, Alexis Sanchez, Jones, Lingard ou encore McTominay sont tous forfaits. Ainsi, De Gea sera titulaire dans les buts, derrière une défense composée du capitaine Young, Smalling, Lindelöf et Shaw.

Ronaldo associé à Dybala devant

Dans ce 4-2-3-1, Matic devrait faire la paire avec Pogba dans l’entrejeu. Pour animer l’attaque, Mourinho pourra compter sur Rashford et Martial. Le Français semble d’ailleurs revenir en bonne forme avec son doublé inscrit ce week-end. Mata devrait lui évoluer en soutien de Lukaku. Face à eux, la Juventus Turin est bien partie pour se présenter en 5-3-2. Szczesny sera vraisemblablement préféré à Perin. Cancelo et Alex Sandro occuperaient les couloirs dans un rôle de piston, mais on retrouverait surtout les grognards Barzagli, Bonucci et Chiellini en défense centrale.

Pour composer le milieu de terrain, Allegri devrait tenter Pjanic devant la défense, un Matuidi en homme à tout faire alors que Cuadrado sera un cran plus haut. Le Colombien devra alimenter une attaque sans numéro 9 de métier, à cause du forfait de Mandzukic notamment. Cristiano Ronaldo, qui fait son grand retour à Old Trafford, sera associé à Paulo Dybala. Buteur ce week-end, le Portugais ne semble pas vraiment tourmenté par les accusations de viol dont il fait l’objet. Il voudra à coup sûr montrer qu’il est en grande forme.

Cliquez ici pour regarder Manchester United-Juventus Turin en streaming