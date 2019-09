Marco Verratti adore manier le ballon. Heureusement pour nous, il manie moins la langue de bois face à la presse et n’a pas de mal à livrer son avis sur différents sujets. Les médias espagnols n’ont donc pas hésité à l’interroger, durant la conférence de presse de veille de match, sur le mercato estival et le feuilleton Neymar. Le milieu de terrain italien a reconnu avoir redouté un départ du Brésilien.

« Je suis toujours un peu stressé en mercato. Je ne voulais pas perdre le meilleur joueur. On a toujours besoin de joueurs comme Neymar, Kylian. Neymar, il a passé des moments un peu difficiles avec les blessures, et des choses extra-foot qui l’ont un peu déstabilisé. Et tu commences à avoir des doutes dans ta tête. Quand le mercato s’est terminé, je l’ai vu comme toujours, avec le sourire. Il aime ce sport, le foot, d’une façon incroyable, il le démontre à chaque entraînement. C’est un joueur qu’on a la chance d’avoir ici à Paris. On va en profiter. Les supporters sont restés un peu mal à cause de ça et on les comprend ».

« On a un meilleur effectif que la saison passée »

Relancé plus tard sur le sujet, Marco Verratti a poursuivi : « je pense que Neymar, c’est bien de l’avoir toujours sur le terrain. C’est un joueur du PSG, il est content. Il aime le foot. Il va toujours donner tout pour l’équipe. Nous on sait, on le connait très bien, les supporters aussi. Ça arrive aussi dans les familles d’avoir des moments difficiles. Les supporters, ils vont voir un joueur qui se donne à fond. Tout le monde a droit à une seconde chance. Neymar, je pense qu’il va mettre tout le monde d’accord, même s’il a fait de petites erreurs. » Le milieu italien prône donc le pardon et préfère retenir le fait que le PSG sera forcément meilleur avec le Brésilien que sans lui.

Au-delà du numéro 10, Verratti se dit très satisfait du mercato parisien. « Oui, moi je pense qu’on est plus fort, car on a fait un très bon mercato. On a pris des joueurs dont on avait besoin. Avec de l’expérience, des joueurs qui ont déjà l’expérience. Ça ne veut pas dire qu’on va gagner la Ligue des Champions, mais on veut faire mieux que la saison passée, on est encore déçu de l’année dernière. Après le terrain va parler, on va jouer contre le Real Madrid devant nos supporters. On pensera match par match. Mais je pense que le club a fait un très bon travail et qu’on a un meilleur effectif que la saison passée. » De quoi donner de l’espoir aux supporters parisiens.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10