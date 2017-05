Dans cette soirée où la Juventus a fait étalage de toute sa maîtrise et de sa technique contre une AS Monaco saluée pour son excellent parcours européen, le vilain geste de Kamil Glik sur Gonzalo Higuain a été l’unique point noir de la rencontre. Il restait en effet encore une vingtaine de minutes à jouer, quand le défenseur polonais a volontairement marché sur la jambe de l’attaquant argentin de la Vieille Dame, alors que celui-ci était en train de tomber suite à un contact. Un acte délibéré pour lequel le Monégasque n’a toutefois même pas écopé d’un seul carton, ce qui a eu le don de mettre Pipita hors de lui.

Interrogé par la télévision polonaise, Glik a néanmoins tenté de faire amende honorable. « Oui, j’aurais dû être expulsé. J’ai fait une faute vraiment méchante qui n’était pas justifiée. » Un mea culpa que le Polonais n’a toutefois pas eu le temps de faire auprès d’Higuain. « C’est un match de football. Il peut se passer des épisodes comme ça avec des fautes. Nous n’avons pas parlé, on ne s’est pas vu. J’ai discuté avec des joueurs de la Juve, mais lui je ne l’ai pas vu. Je n’ai pas eu d’autres occasions de lui parler », a-t-il déclaré en zone mixte.

Glik pas épargné par la presse italienne et étrangère

Non sanctionné par l’arbitre de la rencontre, Glik risque cependant de prendre très cher si l’UEFA décide de se servir des images pour ouvrir une enquête. Un scénario loin d’être utopique quand on sait que le Polonais avait déjà affiché ses intentions avant la rencontre. En effet, peu de temps après le tirage au sort des demi-finales, le joueur de l’ASM avait posté sur son compte Facebook une vidéo d’un gros tacle sur Giaccherini lors d’un derby entre la Juventus et le Torino. Ancien pensionnaire de l’autre club de Turin, Glik avait donc envie d’imposer sa patte aux Bianconeri. Et visiblement, il en a remis une petite couche sur Twitter plusieurs minutes après la rencontre en « aimant » un post de Tomasz Cwiakala, journaliste pour le média polonais Eleven Sport, sur le réseau social. « C’est plus que probable que Gonzalo Higuain ne viendra pas à Gliwice pour Kamil Glik lors des vingt prochaines années. »

Longuement insulté sur les réseaux sociaux par les tifosi bianconeri, Glik a également pris cher du côté de la presse transalpine et étrangère. « Gros coup de pied de Glik à Higuain : coup de tonnerre dans le stade », a ainsi titré Il Corriere dello Sport, tandis que Marca parle de la « semelle criminelle de Glik sur Higuain qui a mis en alerte la Juventus ». Pour le journal argentin Clarin, il s’agissait également d’une « agression mal intentionnée faite à un Higuain qui était déjà à terre ». Mais si les médias n’ont pas manqué de souligner le mauvais esprit de ce geste, l’entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegri, a préféré remercier Glik. « Cette faute nous a remis dans le match. Bien qu’ils devaient inscrire trois buts pour passer, je ne comprends pas pourquoi il fallait péter un câble. Pour cela, je remercie Glik ». Pas sûr cependant qu’Higuain ait vu les choses de la même façon.