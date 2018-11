Certes, Thiago Silva a tapé sur l’arbitrage de Björn Kuipers en zone mixte pour expliquer le nul du Paris SG sur la pelouse de Naples (1-1, 4e journée de Ligue des Champions). Mais le capitaine du Paris SG a également reconnu face aux journalistes que c’est aussi son erreur, sur le penalty obtenu par les Partenopei, qui coûtait sans doute la victoire aux siens dans l’antre surchauffée du San Paolo.

Un mea culpa public suffisamment rare pour être souligné. « L’égalisation, c’est une erreur personnelle », a-t-il d’emblée concédé dans son analyse de la rencontre avant d’accepter de revenir en détails sur cette action de la 61e minute. « J’ai fait une erreur, techniquement. J’ai gardé le ballon trop près de moi et, ensuite, il a rebondi vers Gigi. Après, c’était difficile de revenir et de reprendre le ballon », a-t-il confié.

« C’est une erreur qui me fait mal »

Peiné et touché, le Monstro regrette d’avoir failli sur cette passe de Lorenzo Insigne, pris dans son dos par José Callejon. « Je ne sais pas si c’est Gigi ou moi qui, ensuite, touche le joueur. Mais c’est une erreur qui me fait mal », a-t-il lâché, sans se cacher, avant d’insister. « Je suis un mec qui essaie toujours de faire le plus possible pour l’équipe et aujourd’hui (mardi), j’ai fait une erreur. Mais il faut continuer, il faut relever la tête », a-t-il glissé. Le Brésilien n’aura en effet pas le temps de gamberger.

Outre les rendez-vous importants qui attendent les pensionnaires du Parc des Princes, le Carioca a pu juger sur pièces que son coach Thomas Tuchel ne fait jamais d’états d’âme à l’heure de composer ses onze (Adrien Rabiot vient d’enchaîner trois matches sur le banc, Kylian Mbappé avait été sanctionné à Marseille). Thiago Silva doit donc rapidement rebondir s’il ne veut pas voir son statut mis en péril par un Presnel Kimpembe de retour de suspension en Ligue 1 et un Thilo Kehrer en progrès.