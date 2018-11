C’est presque une finale. Ce mardi soir, le Paris SG se déplace au Stade San Paolo pour défier Naples dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions. Avec 4 points au compteur, le club de la capitale, tenu en échec à l’aller par les Partenopei (2-2), doit réussir un résultat en Italie pour préserver intactes ses chances de qualification pour les 8es de finale de la coupe aux grandes oreilles. Pour l’occasion, Thomas Tuchel confiera ses cages à Gianluigi Buffon, de retour de suspension.

Une défense à trois officierait devant l’expérimenté portier italien avec, de droite à gauche, Marquinhos, Thiago Silva et Presnel Kimpembe. Marco Verratti serait titularisé dans le cœur du jeu aux côtés de Julian Draxler, préféré à Adrien Rabiot. L’international tricolore enchaînerait ainsi son troisième match consécutif sur le banc. Angel Di Maria, sauveur dans les arrêts de jeu à l’aller, devrait lui démarrer à gauche, Thomas Meunier prenant place à droite. Kylian Mbappé et Neymar seraient eux alignés devant.

Retour de la MCN ?

Edinson Cavani, longtemps incertain, est lui aussi bien présent dans le groupe. El Matador pourrait bien être lancé d’entrée pour ses retrouvailles avec Naples, où il a évolué entre 2010 et 2013. Une autre version du onze parisien est toutefois annoncée du côté de L’Equipe, avec Kehrer plutôt que Kimpembe, Bernat dans le couloir gauche et surtout Cavani sur le banc, laissant ainsi place à un trident offensif Di Maria-Mbappé-Neymar. Côté transalpin, Carlo Ancelotti a pu faire tourner vendredi, face à Empoli (5-1, 11e journée de Serie A). L’Italien devrait donc s’appuyer sur son onze type. Le Colombien David Ospina garderait encore les buts napolitains, derrière une défense à quatre composée, de droite à gauche, de Nikola Maksimovic, Raul Albiol, Kalidou Koulibaly et Mario Rui.

Dans l’entrejeu, Allan, auteur d’une prestation remarquée à l’aller, et Marek Hamsik seront aux manettes. Ils seront aidés par les Espagnols Fabian Ruiz et José Callejon à l’animation. Devant, Dries Mertens devrait lui aussi être titularisé au regard de sa très grande forme. Le Belge, qui a marqué à l’aller et sort d’un triplé en Serie A, sera accompagné de Lorenzo Insigne, lui aussi buteur au Parc des Princes.

