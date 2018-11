Rencontre ô combien importante pour le Paris Saint-Germain mardi soir du côté du San Paolo à Naples. Effectivement, en cas de victoire napolitaine, couplée à une éventuelle victoire de Liverpool face à l’Etoile Rouge, les choses se compliqueraient sérieusement pour le club de la capitale en vue d’une qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Autant dire que la victoire est presque impérative pour les troupes de Thomas Tuchel, qui était présent en conférence de presse ce lundi soir pour évoquer cette rencontre. L’Allemand a dévoilé - sans trop en dire non plus - une partie de ses plans pour ce duel.

« Nous avons joué dans deux systèmes contre Naples, un peu différemment contre l’OM et Lille. C’est possible de jouer à quatre derrière, c’est difficile aussi de ne pas perdre la structure et l’équilibre. On décidera demain matin. A mon avis, ce n’est pas nécessaire de prendre trop de risques. On espère gagner, je veux que nous jouions avec confiance et offensif, car c’est notre style », a confié l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund dans des propos retranscrits par RMC Sport. Il ne faut donc pas s’attendre à un grand chamboulement.

Tuchel laisse planer le doute sur le milieu de terrain

L’entraîneur parisien a également confirmé une fois encore que Gianluigi Buffon occupera bien la place de portier titulaire, de retour au pays mardi soir : « Thiago (Silva, NDLR) et Gigi (Buffon, NDLR) sont avec nous, c’est très important. Gigi va jouer, il connait l’ambiance, il est très important dans le vestiaire et avec sa qualité, il nous aide beaucoup. Thiago est notre capitaine, il est super important, il est super professionnel et on a besoin de lui demain soir ».

Il n’a cependant pas voulu confirmer l’absence d’Adrien Rabiot du onze titulaire, annoncée par plusieurs médias plus tôt dans la journée. « Je ne peux pas dire si on va préférer Draxler ou Rabiot. Edi (Cavani, NDLR) est avec nous, a fait l’entraînement. Il est avec l’équipe, on décidera demain », a-t-il ainsi ajouté. Il faudra donc attendre les alentours de 20h pour avoir toutes les réponses à nos questions ! Mais une chose est sûre, Thomas Tuchel sera attendu au tournant face à Carlo Ancelotti.