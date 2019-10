14 octobre 2019. L’Olympique Lyonnais officialise l’arrivée de Rudi Garcia en tant qu’entraîneur principal. Préféré à Laurent Blanc, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille a su convaincre les dirigeants lyonnais lors de l’entretien qu’il avait eu avec eux. Juninho avait même parlé de "connexion" entre l’entraîneur français et lui. Choisi pour remplacer Sylvinho donc, Garcia savait que sa mission à Lyon serait difficile. Tout d’abord, il est arrivé dans un contexte compliqué puisque de nombreux supporters se sont opposés à sa venue sur le banc rhodanien se souvenant de ses critiques contre Lyon lorsqu’il officiait chez l’autre Olympique. Malgré l’opération de séduction de Garcia et la stratégie communication de Jean-Michel Aulas lors de la conférence de presse de présentation de l’entraîneur, les choses n’ont pas vraiment changé dans l’esprit de la plupart des fans. Lucide sur le sujet, l’ancien coach du LOSC était allé à la rencontre de groupes de supporters jeudi dernier, demandant à ce que l’on soutienne les joueurs et le club et non lui.

Pourtant, il a été accueilli par des sifflets, au moment des compositions à l’annonce de son nom lors du match face à Dijon, et une banderole des Bad Gones avec le message suivant : « Garcia, notre patience sera égale au respect que tu as montré au club : nulle ». Le technicien tricolore avait pourtant tout fait pour essayer de se mettre les supporters dans sa poche, lui qui a notamment choisi de convoquer et de faire jouer la jeune pépite lyonnaise Rayan Cherki (16 ans) pour la première fois avec l’équipe professionnelle. Au-delà de cet aspect-là, Rudi Garcia était surtout attendu sur le jeu et sur sa capacité à pouvoir relancer l’Olympique Lyonnais à tous les niveaux. Samedi, il a débuté par un match nul face à Dijon (0-0). Si on a vu plus de choses positives offensivement en 4-3-3, notamment Aouar qui a eu les clés du jeu, son équipe n’est pas parvenue à s’imposer. Mercredi soir en Ligue des Champions, il avait choisi de faire évoluer son équipe en 4-4-2 avec un duo Memphis Depay-Moussa Dembélé devant.

Des résultats compliqués, des choix qui questionnent déjà

Une équipe très offensive avec des éléments comme Terrier, Cornet ou encore Aouar pour les soutenir. Garcia est donc resté fidèle à ce qu’il avait promis lors de sa présentation, c’est-à-dire axer son jeu sur l’attaque. Ce qui est finalement tout le contraire de son prédécesseur Sylvinho, qui était plus pragmatique et qui voulait d’abord bien défendre. Finalement, l’OL a encaissé deux buts à Lisbonne, dont le second après une boulette d’Anthony Lopes. Malgré un but de Memphis, Lyon s’est donc incliné pour la première fois de la saison en C1 (1 nul et 1 victoire avec Sylvinho) et a relancé Benfica, qui avait tout perdu jusqu’alors. Surtout, on a vu un OL absolument scandaleux, sans idée et pas du tout inspiré en première période. L’entrée de Thiago Mendes, plutôt à son avantage, a été bonne puisqu’il a notamment apporté de l’agressivité dans l’entrejeu. Il a remplacé Martin Terrier, qui s’est manqué. Le coach français a également fait sortir Cornet, qui était pourtant l’un des plus intéressant, pour faire entrer Bertrand Traoré, loin de l’être lui justement. La gestion de Jeff Reine-Adelaïde est aussi une énigme puisqu’il est entré à la 88e minute.

Interrogé après la rencontre, Rudi Garcia a analysé cette défaite. « Il faut être objectif, on n’a pas fait une bonne première période. On a trop de déchet technique. On a pourtant des joueurs habiles mais on doit faire mieux, on doit faire plus de séquences en une touche, lâcher mieux et plus vite le ballon. L’équipe a néanmoins montré de la personnalité. On aurait pu gagner. Il faut s’appuyer sur ce qui va bien ». Sur son changement de système, il a précisé : « On a trop perdu le ballon, on l’a trop porté aussi, ce n’était pas fluide. J’avais une équipe très très offensive, avec cinq joueurs offensifs sur la pelouse. Avec l’entrée de Thiago Mendes, on a eu plus d’équilibre et on a pu alimenter davantage le secteur offensif ». Avec un nul et une défaite donc, Rudi Garcia commence son aventure lyonnaise moins bien que Sylvinho, qui avait débuté avec deux victoires. À lui d’inverser la tendance et de permettre à Lyon de retrouver la lumière. Le temps presse pour Garcia, qui doit justement composer avec l’impatience des supporters.