Ce n’est pas une surprise, Bruno Genesio a la réputation d’afficher son soutien aux équipes françaises à l’approche des rencontres de Coupes d’Europe. Une fois n’est pas coutume, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais était l’un des premiers soutiens du Paris Saint-Germain au moment où le leader du Championnat de France abordait son 8e de finale retour, face à Manchester United. Et forcément, après l’élimination des hommes de la capitale, c’est la surprise et la déception qui primaient chez le technicien rhodanien, présent en conférence de presse vendredi après-midi. « J’étais très déçu pour eux, leur coach, les joueurs, très déçu pour le football français aussi. On aurait aimé qu’ils continuent leur parcours. J’étais devant ma télé, j’étais très déçu, j’étais leur premier supporter. Ça montre que tout est possible dans le football. C’est un match qui, s’il est rejoué mille fois, sera gagné par le Paris Saint-Germain 999 fois. C’est pour ça que le foot est si populaire, qu’il fait autant parler ».

Hier, c’est Leonardo Jardim qui s’était exprimé au sujet de la déroute parisienne. Pas tendre, l’entraîneur de l’AS Monaco avait regretté la contre-performance de la bande à Thiago Silva, néfaste pour l’image de la Ligue 1, selon lui : « ce qu’il s’est passé hier, ce n’est pas bon pour le football français parce que nous avons un bon championnat. Ce n’est pas bon pour notre cote et notre image ». Aujourd’hui, Bruno Genesio n’avait pas la même vision des choses, préférant retenir des faits de jeu et un manque de chance. « Je ne pense pas que cela donne une mauvaise image de la Ligue 1, on ne peut pas résumer ce match à la Ligue 1. Il y a eu de nombreux faits contraires, sur un match, qui font que tout est contre eux. Je voudrais bien savoir combien d’occasions s’est procuré Manchester dans ce match. Quatre tirs cadrés, dont un penalty. Parfois le foot est cruel, ce n’était pas le bon soir pour Paris. Je suis déçu pour leur coach, mais je sais qu’ils vont rebondir ».

La page parisienne refermée pour cette saison, les derniers espoirs français en Ligue des Champions reposent désormais sur les épaules de l’Olympique Lyonnais. Si les regards sont tournés vers Lyon, Bruno Genesio réfute tout regain de pression après l’élimination parisienne, à l’approche du huitième de finale de retour au Camp Nou (13 mars, 21h). « Non ! J’aurais préféré que Paris soit qualifié, pour le foot français, maintenant cela ne rajoute pas de pression. On est compétiteurs, qu’importe le résultat de Paris on veut se qualifier mercredi, cela ne change rien, » a-t-il précisé, reconnaissant tout de même que les récents exploits de l’Ajax Amsterdam face au Real Madrid et des Red Devils au Parc des Princes ouvraient la porte à l’exploit. « Il n’y a pas eu que l’élimination de Paris, il y a eu d’autres résultats improbables, difficilement prévisibles, cela nous donne un levier. Mais chaque match est différent, on va s’en servir pour avoir encore plus de force, mais c’est sur le terrain que ça se joue, » a-t-il conclu.