Maxwel Cornet voulait envoyer des messages à Bruno Genesio et à l’OL. Lundi, l’international ivoirien a pris la parole au cours d’un long entretien accordé à nos confrères de L’Équipe. L’occasion pour l’ancien Messin, retenu cet été alors qu’il avait été approché sérieusement par Wolfsbourg, de mettre les choses au clair sur sa situation personnelle. « Le club m’a fait comprendre qu’il comptait sur moi, que j’aurais un peu plus de temps de jeu qu’auparavant, et au final, ce n’est pas ce qui est arrivé. Je ne me considère pas comme un joker de luxe : dans le foot si tu mérites de jouer tu dois jouer, tout simplement. (...) Si mon statut évolue, si je suis considéré au même titre que les autres, pourquoi ne pas continuer l’aventure à Lyon ». Après la parole, place aux actes mardi sur le terrain.

Comme lors du match aller à l’Etihad Stadium où il avait d’ailleurs marqué un but, Cornet (10 matches toutes compétitions confondues) a été titularisé face à Manchester City. Et le natif de Bregbo, souvent remplaçant cette saison, a parfaitement répondu aux attentes. Il a surtout assumé sur le terrain ce qu’il a réclamé lors de ses diverses sorties médiatiques. Souvent disponible pour ses coéquipiers, il n’a pas ménagé ses efforts pour participer au travail défensif. Offensivement, il a été dans tous les bons coups. En première période, il a centré pour Memphis qui a complètement manqué sa frappe alors qu’il était en bonne position (13e). Puis à la 29e, Maxwel Cornet a raté son contrôle alors qu’il avait une occasion en or. Il a été repris par Aymeric Laporte.

L’OL s’emballe pour Cornet

Juste avant la pause, c’est la transversale qui l’a empêchée d’ouvrir le score. Servi par Memphis, l’Ivoirien a envoyé une reprise acrobatique qui a terminé sur la transversale alors qu’Ederson était battu. Ce n’était que partie remise pour le Lyonnais. A la réception d’un centre de Memphis à la 55e, Cornet a trouvé la mire d’une frappe lourde et imparable (1-0). Après l’égalisation de Man City, il a de nouveau marqué suite à un superbe service de Memphis (2-1). Si les deux équipes se sont finalement quittées sur un nul (2-2), l’Ivoirien a été l’homme de ce choc de Ligue des Champions. Il a été élu homme du match par les supporters de l’OL (83%) mais également par la Rédaction FM qui lui a donné la note de 8.

Premier joueur à inscrire au moins trois buts lors d’une même saison de C1 face aux Skyblues depuis Lionel Messi (4 buts en 2016-17), Maxwel Cornet a marqué des points lui qui ne compte que deux titularisations cette saison avec Lyon (les deux fois contre Man City). Forcément, tout le monde à l’OL était heureux pour lui après la rencontre. C’était le cas du président Jean-Michel Aulas : « Il faut retenir le positif et dire bravo à Bruno et aux joueurs mais aussi à Cornet qui revient de je ne sais où ». Son coéquipier Anthony Lopes lui a tiré son chapeau. « C’est énorme. Au-delà du joueur, au-delà de sa performance ce soir, c’est une personne très touchante. C’est pleinement mérité ce qui lui est arrivé, sa performance et son doublé. Maintenant, à lui de continuer sur ce chemin et d’être le plus décisif et performant possible ».

Cornet a répondu sur le terrain

Cornet a ensuite pris la parole : « C’était à moi de préparer ce match, sans stress. Je ne suis pas quelqu’un de nature stressée. Le plus important est de répondre présent quand le coach fait appel à nous. Ce soir (mardi), je suis content (...) Comme je l’ai dit, il n’y a que la vérité du terrain qui compte. Quand tu revendiques des choses, il faut montrer sur le terrain que c’est mérité tout simplement. Ce soir, je pense que c’est mérité. Marquer des points ? Ça c’est au coach de décider, ce n’est pas à moi. Comme je l’ai dit, le plus important est le terrain. Il n’y a que quand je suis sur le terrain que je prends du plaisir. Ce soir, j’espère avoir montré que le coach peut me faire confiance. On verra lors des matches à venir ».

Justement, son coach Bruno Genesio a avoué être très content de lui. « Maxwel a toute ma confiance. Depuis son entrée contre Guingamp, il a montré qu’on peut compter sur lui. Il est très efficace, généreux dans le travail défensif. Il est sur la bonne voie (...) Tous les joueurs qui sont dans mon effectif ont une possibilité d’être titulaire. Après, on a beaucoup de matches. J’ai la chance d’avoir un effectif, en quantité importante et en qualité aussi, donc c’est bien d’avoir de la concurrence, de l’émulation. Lui, comme tous les autres auront la chance de s’exprimer très prochainement ». Pour Cornet, la prochaine occasion sera samedi à l’occasion du déplacement à Lille.