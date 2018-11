Soir de gala au Groupama Stadium. L’Olympique Lyonnais accueille Manchester City pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions. Les Gones, 2es du groupe F, retrouvent les Citizens, leader de la poule, qu’ils avaient battu au match aller, à l’Etihad Stadium, avec la possibilité, en cas de succès, de valider leur billet pour les 8es de finale de la compétition.

Pour cette « finale » du groupe, Bruno Genesio devrait aligner son onze type. Anthony Lopes, impérial lors du derby contre Saint-Étienne (1-0, 14e journée de Ligue 1), gardera les buts rhodaniens, derrière une défense à trois, composée de Jason Denayer, Marcelo et Jérémy Morel. Rafael et Ferland Mendy devraient eux avoir la responsabilité d’animer les couloirs droit et gauche.

Le doute Fekir

On peut s’attendre à un entrejeu renforcé avec Lucas Tousart, Tanguy Ndombele et Houssem Aouar. Nabil Fekir, sorti en cours de match face à Sainté, reste encore incertain. S’il est apte, le champion du Monde 2018 épaulera Memphis Depay sur le front de l’attaque. S’il ne l’est pas, Maxwel Cornet pourrait être utilisé. De son côté, Pep Guardiola composera avec les nombreux absents.

Le Brésilien Ederson prendra place dans les cages mancuniennes, derrière une défense à 4 avec, de droite à gauche, Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte et Fabian Delph. Dans l’entrejeu, Fernandinho et David Silva partent pour être titulaires. Bernardo Silva et Ilkay Gündogan forfaits, le jeune Anglais Phil Foden pourrait en profiter. Enfin, devant, Raheem Sterling et Riyad Mahrez animeront les couloirs (Leroy Sané pourrait cependant être préféré à l’Algérien selon certaines indiscrétions) pour tenter de servir au mieux Sergio Agüero.

