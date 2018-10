Voici l’heure de la confirmation. Deux semaines après sa victoire surprise à l’Etihad Stadium face à Manchester City, l’Olympique Lyonnais sera attendu au tournant ce soir lors de la réception du Shakhtar Donetsk. Dans un Groupama Stadium à huis clos, les Lyonnais tenteront de reprendre leur bonne série, qui s’est arrêtée nette face à Nantes ce week-end. Une victoire les placerait idéalement en tête de la poule et en bonne position pour la qualification.

Pour cette rencontre Bruno Genesio devrait repartir avec un 4-4-1-1, comme ce fut le cas ces derniers matches. Anthony Lopes sera titulaire dans les buts derrière une défense composée de Rafael, Marcelo, Denayer et de Ferland Mendy. Il y a un peu plus d’incertitudes au milieu de terrain où le coach rhodanien a plusieurs cartes dans sa manche. Sur le côté droit déjà, Bertrand Traoré part favori devant Maxwel Cornet alors qu’Houssem Aouar occuperait le flanc gauche.

Depay sur le banc ?

La titularisation du jeune gone se ferait au détriment de Memphis Depay. Le Néerlandais payerait son début de saison plutôt poussif. Dans l’axe aux côtés de Tanguy Ndombélé, deux joueurs se disputent la dernière place. Il s’agit de Lucas Tousart et de Pape Cheikh Diop. Fekir évoluera bien entendu derrière le numéro 9, qui devrait être Moussa Dembélé, lui aussi préféré à Depay.

Dans le camp d’en face, Paulo Fonseca va sans doute opter pour un 4-2-3-1. L’inoxydable Andriy Pyatov (34 ans) va prendre place dans la cage. Le quatuor défensif devrait être composé de Butko, Kryvstov, Rakitskiy et du Brésilien Ismaily. Stepanenko et Maycon sont bien partis pour évoluer devant la défense alors que les deux Brésiliens Marlos et Taison formeront avec Fernando la ligne de milieux offensifs. Enfin, le meilleur buteur de la Premier League ukrainienne, Junior Moraes, sera aligné seul en pointe.

Cliquez ici pour regarder OL - Shakhtar Donetsk en streaming