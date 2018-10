Mardi soir, l’Olympique Lyonnais a affronté le Shakhtar Donetsk pour le compte de la deuxième journée de l’UEFA Champions League. Un match qui s’est déroulé à huis clos suite aux incidents qui avaient eu lieu en marge du match contre le CSKA Moscou en mars dernier. La mort dans l’âme, le club avait officialisé la nouvelle le 27 septembre après avoir tenté plusieurs recours. « L’Olympique Lyonnais a reçu ce mercredi 26 septembre les attendus de la décision de la commission d’appel de l’UEFA. Etant donné le délai restant avant le prochain match de Champions League, contre le Shakhtar FC, le mardi 2 octobre à 21h00, l’OL prend acte de cette décision et informe ses supporters que ce match se déroulera donc à huis clos. Le club réfléchit par ailleurs aux actions possibles de recours, afin que sa responsabilité ne puisse plus être engagée à l’avenir pour des troubles à l’ordre public à l’extérieur du stade sur le domaine public où le club n’a pas le droit d’intervenir. En parallèle, le club continuera à tout mettre en œuvre pour optimiser la sécurité de tous au Groupama Stadium, ainsi que pour identifier et condamner les éventuels fauteurs de trouble ».

Sans ses supporters donc, les Rhodaniens ont affronté les Ukrainiens dans un Groupama Stadium quasiment vide. En effet, environ 1000 personnes (délégations des deux clubs, journalistes, stadiers, etc...) étaient présentes au Groupama Stadium. Mais le public a beaucoup manqué aux Gones. C’est ce qu’a avoué Jean-Michel Aulas en zone mixte après la rencontre. « Non mais évidemment que le match dans un contexte normal aurait basculé en faveur de l’Olympique Lyonnais. C’est sûr qu’on ne peut pas demander aux joueurs de se comporter comme s’il y avait 50 000 ou 59 000 personnes, ce qui aurait été le cas. Mais ceci étant, ça nous est tombé dessus donc il faut l’assumer. Il faut probablement qu’on réfléchisse à comment faire en sorte que les joueurs démarrent mieux les matches et surtout qu’ils aient cette densité qu’on a eue en deuxième période tout au long des 90 minutes. Après vous savez, il y a des choses inexplicables en football. Il y a des tirs qui vont sur la barre, on a des occasions d’ouvrir la marque deux fois par Moussa (Dembélé) et Lucas (Tousart) qui aurait pu lober le gardien. »

JMA a mal vécu le huis clos

Puis il a ajouté : « Il y a un manque de réussite et un manque d’adresse. Derrière, le Shakhtar marque. C’est très compliqué de revenir à domicile sans spectateurs. Donc on va retenir le très bon côté des choses ». Car du côté des mauvaises choses, l’absence des supporters a été un énorme handicap pour le patron des Gones. JMA a tenu à défendre de nouveau son club, qui n’était pas responsable après les incidents d’après lui. « J’ai mal vécu ce match à huis clos car franchement c’est une injustice. On a été sanctionné pour des faits qui se sont passés en dehors du stade, qui sont sous la responsabilité de la police. On a fait ce qu’il fallait puisque l’on a fourni un certificat du préfet de police qui assumait la responsabilité car en France, le règlement est différent d’ailleurs. Quand on est en dehors du stade, c’est la police gère les problèmes de sécurité. Donc là on a été sanctionné injustement ». Le message est plus que clair !

Mais Jean-Michel Aulas a aussi tenu à mettre en garde les supporters des Gones. « Ceci étant ça doit aussi faire école et démontrer à nos supporters qu’ils nous ont vraiment beaucoup manqué ce soir. Ils ont manqué à l’équipe. On ne doit pas jouer avec ça parce que derrière, même si c’est injuste, c’est le club qui est pénalisé. Je suis persuadé qu’avec nos groupes de supporters et le dynamisme qu’ils ont, leur soutien inconditionnel, on aurait pu inverser la tendance. Ils nous ont manqué beaucoup. Mais on a été sanctionné aussi car ils avaient fait des choses qui ne correspondaient probablement pas à la règle UEFA qui, encore une fois, est différente de la règle française ». Outre les problèmes liés au sportif, Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais doivent aussi faire la police avec quelques supporters. Entre le salut nazi d’un fan lyonnais dans le parcage à Manchester City et le tract anti-OM diffusé lors de l’Olympico, les pensionnaires du Groupama Stadium ont connu plusieurs soucis en ce début de saison.